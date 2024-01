Overwatch 2 : Blizzard dit adieu à la League, mais pas à l'e-sport, 2024 sera une année charnière

L'Overwatch League, c'est officiellement terminé. La compétition officielle sur le FPS compétitif de Blizzard est définitivement morte, le studio a d'ailleurs renvoyé pas mal de monde en juillet dernier, alors que la dernière saison battait encore son plein. Mais Blizzard n'abandonne pas pour autant l'e-sport.

L'OWL, c'était une sélection d'équipes qui payaient leur entrée auprès de Blizzard pour participer au tournoi, avec un gros cash prize à la clé. Mais la formule ne fonctionnait plus, le studio décide de totalement revoir sa manière d'aborder les compétitions e-sportives au travers de plusieurs programmes aux quatre coins du monde. Blizzard nous explique tout cela :

Le nouvel écosystème de l’e-sport Overwatch

Overwatch est par essence un jeu compétitif. Il est dynamique, rythmé et brille particulièrement lorsque deux équipes de niveau similaire se disputent la victoire.

En tant qu’équipe de développement, notre objectif est de vous donner à toutes et tous la possibilité de ressentir l’émotion qui rime avec compétition, qu’il s’agisse de vous permettre de jouer à plusieurs (avec les hauts et les bas que cela implique) ou de regarder les meilleurs joueurs et joueuses du monde entier s’affronter en direct. Aucun jeu compétitif ne peut prospérer sans programme d’e-sport, et Overwatch n’échappe pas à la règle. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous détailler l’avenir de l’e-sport Overwatch.

Notre philosophie concernant ce nouveau chapitre est simple : proposer et développer un écosystème d’e-sport plus ouvert, accessible à tout le monde, toujours actif, à portée régionale, et qui plaira autant aux participants et participantes qu’aux fans. Overwatch 2 est destiné à toutes et à tous, c’est pourquoi nous tenons à nous assurer que quiconque puisse montrer l’étendue de son talent.

Aussi, nous avons le plaisir de vous présenter nos tout nouveaux programmes d’e-sport Overwatch.

Découvrez les Overwatch Champions Series

En 2024, nos initiatives en matière d’e-sport seront variées, et c’est avec joie que nous vous présentons la première d’entre elles : les Overwatch Champions Series (OWCS). Il s’agit du tout nouveau circuit compétitif international principal d’Overwatch, ouvert aux joueurs et joueuses d’Amérique du Nord (AN), d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (EMOA), ainsi que d’Asie.

La saison 2024 sera composée de plusieurs étapes compétitives, chaque région possédant des qualifications ouvertes dédiées. Vous pourrez ainsi former vos propres équipes afin de tenter de décrocher une place pour le championnat principal. Ces étapes aboutiront à deux évènements internationaux en public qui réuniront les différentes régions pour un affrontement au sommet sur la plus grande scène de toute l’histoire de l’e-sport Overwatch.

Voici comment les OWCS fonctionneront pour chaque région.

Amérique du Nord et EMOA : plus en détail :

En Amérique du Nord et EMOA, les équipes prendront part à quatre étapes compétitives au fil de l’année, en plus de nos deux évènements internationaux des OWCS. Chaque étape sera composée de qualifications ouvertes en ligne puis d’un championnat principal lors desquels les joueurs et joueuses pourront remporter des points de circuit, qui leur serviront à s’assurer une place pour les évènements internationaux.

Les meilleures équipes de chacune de ces étapes gagneront des points de circuit. Plus une équipe en accumule, plus elle grimpe au classement et au tableau de chaque évènement.

Les étapes des OWCS en Amérique du Nord et EMOA comporteront trois phases compétitives uniques : une première en système suisse, puis une phase de groupe, et enfin le championnat principal. L’étape suisse puis la phase de groupe formeront les qualifications ouvertes, lors desquelles les équipes tenteront d’obtenir une place pour le championnat principal. L’étape suisse rassemblera (au maximum) 512 équipes, dont seulement 16 pourront passer à la phase de groupe. Ces 16 équipes s’affronteront ensuite par groupes de quatre. Les deux premières de chaque groupe accéderont alors au championnat principal, un tournoi régional à élimination double prévu pour huit équipes et géré par notre tout nouveau partenaire, FACEIT.

Nous vous communiquerons ultérieurement de plus amples détails concernant le programme des régions Amérique du Nord et EMOA.

FACEIT : une infrastructure ouverte et durable pour l’e-sport Overwatch :

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre partenariat avec FACEIT, dont le rôle au sein des OWCS d’Amérique du Nord et d’EMOA nous rendra plus à même d’offrir des expériences incomparables à la communauté e-sport. Leur plateforme est une infrastructure ouverte grâce à laquelle tous les joueurs et joueuses peuvent retrouver des compétitions, équipes, tableaux et classements, pour une expérience plus simplifiée que jamais.

C’est ce système FACEIT qualibré pour Overwatch 2 qui vous donnera accès aux Overwatch Champions Series en Amérique du Nord et en EMOA dès le 1er mars 2024.

Asie : plus en détail :

L’un des avantages principaux que nous confère ce nouveau programme international par régions, c’est la capacité à fournir à nos joueurs et joueuses des expériences parfaitement adaptées aux besoins particuliers desdites régions. Ainsi, la région Asie fonctionnera de façon légèrement différente par rapport à l’Amérique du Nord et à l’EMOA. Elle comportera trois subdivisions régionales : la Corée, le Japon et le Pacifique. Chacune hébergera plusieurs tournois dont les formats seront adaptés à son public et qui viseront directement à qualifier des équipes pour les OWCS.

En Asie, les équipes prendront part à deux étapes compétitives dans l’année, chacune aboutissant à un évènement international des OWCS particulier. Chaque étape compétitive sera gérée par WDG. Toutes les subdivisions jouiront de qualifications ouvertes dédiées en amont des tournois régionaux. Ces derniers détermineront alors les meilleures équipes de chaque subdivision, qui disputeront les deux championnats des OWCS d’Asie de l’année. Ceux-ci seront l’occasion pour les fans de suivre en personne leurs équipes asiatiques favorites, qui s’affronteront au WDG Esports Studio, en Corée du Sud, afin de décrocher une place pour nos tournois mondiaux.

C’est WARA.GG qui servira en exclusivité de plateforme d’inscription pour les qualifications ouvertes de chaque subdivision et qui sera votre source d’informations principale pour tout ce qui concernera les matchs, annonces, programmes, etc. C’est aussi là que vous pourrez vivre la passion de la compétition et suivre les évènements e-sport d’Overwatch et des OWCS de votre région.

Nous vous communiquerons ultérieurement de plus amples détails concernant le programme de la région Asie.

Évènements en public internationaux lors de la DreamHack

Nous sommes ravis de nous associer à la DreamHack, dont les festivals comptent depuis longtemps parmi les épicentres de la compétition vidéoludique. C’est un véritable honneur de voir certains des plus grands évènements de l’e-sport Overwatch présentés sur cette scène : en effet, en 2024, la DreamHack hébergera deux tournois internationaux en public des OWCS, le premier en été à la mi-saison, et le second à l’automne à l’occasion de la fin de saison.

Le premier de ces évènements mondiaux, l’OWCS Major, se tiendra à la DreamHack de Dallas du 31 mai au 2 juin. Cette année, la fin de saison sera aussi l’occasion d’accomplir ce dont notre communauté rêve depuis longtemps : organiser des évènements d’e-sport Overwatch de premier plan en Europe. Ainsi, les meilleures équipes de chacune des régions principales se rendront à la DreamHack de Stockholm, en fin d’année, où l’une d’elles recevra le tout premier titre de championne des OWCS.

Les autres programmes d’e-sport Overwatch

En Amérique du Nord et en EMOA, en plus des OWCS, les joueurs, joueuses et fans auront bien d’autres façons de profiter de l’e-sport Overwatch, ceci grâce à des initiatives inédites permises par FACEIT. C’est un véritable plaisir de fournir à nos joueuses et joueurs diverses opportunités aussi originales que passionnantes de s’affronter, et ce dès le printemps. Nous avons hâte de vous donner davantage de détails à ce sujet. Nous vous communiquerons prochainement tout le programme des régions Amérique du Nord et EMOA.

En Asie, en plus des OWCS, vous pourrez profiter d’autres programmes rendus possibles par WDG Esports.

La Coupe WDG est un tournoi éliminatoire unique ouvert à toutes les équipes de la région Asie et qui se tiendra lors de l’intersaison des OWCS d’Asie. De par son format ouvert, elle encourage toutes les équipes à participer pour y livrer des performances remarquables.

Le Tournoi académique WDG sera une rencontre compétitive régulière lors de laquelle les étudiants et étudiantes (université, lycée ou collège) souhaitant jouer à Overwatch 2 pourront représenter leur établissement ainsi que leur communauté. Il aura lieu quatre fois par an, ceci afin que les étudiants et étudiantes aient fréquemment l’occasion de s’affronter et de s’améliorer.

Retenez ces dates

En Amérique du Nord et en EMOA, les premières qualifications ouvertes des OWCS se tiendront peu après la fin, en février, d’Appel à tous les héros et héroïnes 2023-2024. La compétition débutera en mars. En Asie, elles auront lieu en février.