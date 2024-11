Overwatch 2 : Hazard, un Héros Concordesque présenté avec une vidéo indigne de Blizzard

Au lancement de la Saison 13 : Sorcellerie, Blizzard avait modifié un mur d'Oasis pour afficher le tag Phreaks, teasant le prochain Héros d'Overwatch 2. Les fans s'attendaient à un Tank musclé, affublé d'une crête iroquoise verte et d'un masque, un personnage du Projet Titan annulé avait en effet ce look. Finalement, c'est un personnage écossais un peu différent qui a été dévoilé hier soir :

Dans la nouvelle bande-annonce Tactiques Dangereuses, Blizzard dévoile Hazard, le nouveau Héros d'Overwatch 2. La courte vidéo d'animation est à admirer ci-dessus en VF et plus bas en VO, car l'accent écossais du personnage a totalement disparu dans la version française, c'est bien dommage... Membre des Phreaks, Hazard est accompagné de l'Omniaque Danger et d'une certaine Suzie pour voler une arme biotique dans le laboratoire d'Oasis (et non dans les jardins... d'Éden), mais les forces de l'ordre leur tombent évidemment dessus. Pour s'en sortir, Hazard décide d'utiliser l'arme sur son propre corps, le transformant en redoutable Tank.

Cette première présentation de Hazard a déçu une grande partie de la communauté. Le personnage a une apparence qui divise, nous sommes loin des autres Héros plus sobres d'Overwatch, certains le comparent même aux personnages de Concord, c'est dur. Et l'animation, qui tente de singer Arcane et Fortiche Production, est à des années-lumière de ce que pouvait nous proposer Blizzard ces dernières années... avant les licenciements.

Bon, malgré les apparences, les joueurs ont quand même envie de jouer avec Hazard dans Overwatch 2 et ça tombe bien, le Tank sera disponible à l'essai du 22 au 25 novembre prochain. Il faudra ensuite patienter jusqu'au lancement de la Saison 14, à la mi-décembre, pour avoir définitivement le personnage dans le roster. L'important étant le gameplay, surtout sur un jeu à la première personne, les capacités de Hazard pourront aider à sa popularité dans Overwatch 2.

