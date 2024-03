Overwatch 2 : les missions coopératives PvE déjà abandonnées par Blizzard ?

Avec Overwatch 2, Blizzard avait de grandes ambitions. La suite de son jeu de tir compétitif avec des Héros devait coexister avec le premier volet et proposer un mode coopératif en PvE ambitieux, incluant des missions scénarisées rejouables et des arbres de compétences propres à chaque Héros. Finalement, OW2 est un free-to-play qui a remplacé l'original, avec ce qu'il faut de Battle Pass et de skins hors de prix dans la boutique.

Le mode coopératif tel qu'attendu a été abandonné, remplacé par de simples missions en PvE dans la veine des Archives du premier titre, mais payantes et vite désertées par les joueurs. Ça, c'était l'été dernier. Depuis, Blizzard a été racheté par Microsoft, de lourds licenciements ont été opérés et les joueurs attendent toujours la suite de l'Invasion. Serait-ce la fin des missions PvE d'Overwatch 2 ? C'est en tout cas ce que pensent les développeurs chez Blizzard, interrogés par Kotaku.

D'après ces développeurs, des missions seraient en cours de création depuis plus de cinq ans, l'idée de base était de sortir trois missions tous les 18 mois, mais ils peinent à atteindre la « Qualité Blizzard », un standard interne qui sert, d'après les employés, à justifier de refaire encore et encore le contenu pour l'améliorer. L'autre souci est plus gênant : adapter les mécaniques PvP d'Overwatch dans un mode PvE est très difficile, les Héros sont très différents.

Par ailleurs, les développeurs interrogés affirment que l'annulation du mode PvE tant attendu s'est faite dès le mois de décembre 2023, bien avant l'annonce publique en mai 2023. La raison évoquée était que Blizzard devait doubler ses effectifs pour s'occuper à la fois du PvP et du PvE, le studio a préféré grandement modifier ce dernier pour se concentrer sur le contenu compétitif live service.

Finalement, Blizzard aurait tout misé sur la première vague de missions, disponible depuis l'été dernier. L'objectif était de faire de gros chiffres pour valider le développement d'autres missions, mais cela n'a pas marché, que ce soit du côté des ventes ou du succès critique auprès des joueurs. La plupart des employés licenciés en début d'année travaillaient sur ces missions PvE, les développeurs restants sont très pessimistes quant à l'avenir de ce contenu coopératif, affirmant que « il ne semble vraiment pas, même d'un point de vue commercial, qu'Activision ou Microsoft aient confiance dans le PvE ».

Blizzard n'a pour le moment pas commenté, mais le studio n'évoque pas les missions PvE dans sa communication autour d'Overwatch 2, se concentrant sur le PvP et la future Saison 10 qui introduira le Héros DPS Venture. Vous pouvez retrouver des produits dérivés de la franchise sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.