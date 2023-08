Overwatch 2 : l'Invasion est lancée avec l'Héroïne Illari, des missions coopératives PvE et un long changelog

À l'origine, Overwatch 2 devait proposer un mode compétitif free-to-play et une vraie campagne scénarisée à découvrir en coopération avec des amis, nous emmenant dans des missions PvE aux quatre coins du monde, avec la possibilité de faire évoluer nos Héros préférés au fil des parties.

Finalement, Blizzard a changé son fusil d'épaule, mais ne met pas totalement le travail accompli à la poubelle, et à l'occasion du lancement de la Saison 6 d'Overwatch 2 cette semaine, il lance le mode Invasion, avec des missions PvE payantes, ainsi qu'une mission d'évènement jouable gratuitement pendant quelques jours pour découvrir de nouvelles zones de King's Row :

MISSIONS HISTOIRE D’INVASION Les joueurs et joueuses qui achèteront le lot Invasion dans la boutique en jeu pourront prendre part aux toutes nouvelles missions histoire avec leurs ami(e)s ou d’autres personnes en file d’attente. Dans ces énormes expériences en coop, vous affronterez les troupes d’invasion du Secteur zéro, qui a lancé une offensive mondiale. Effectuez-les toutes et débloquez Sojourn, l’héroïne d’Overwatch 2, ainsi que son modèle inédit Sojourn justicière. Vous pouvez accéder aux missions histoire via le Bureau de Winston, dans l’onglet « Missions » du menu Jouer. Vous y trouverez le centre des missions histoire ainsi qu’une base de données de renseignements inédite. Terminez les missions et complétez divers objectifs pour débloquer des éléments scénaristiques, cinématiques et détails totalement inédits concernant vos personnages préférés, ainsi que des indices quant à la suite de l’histoire ! NOUVEL ÉVÈNEMENT À DURÉE LIMITÉE : KING’S ROW – UNDERWORLD Empêchez le Secteur zéro de prendre le contrôle de l’Underworld omniaque dans ce nouvel évènement en coop disponible gratuitement pour toutes et tous ! Réactivez un robot TS-1 modifié pour le combat afin qu’il vous aide à libérer des omniaques en danger, mais attention : King’s Row est occupé par de très nombreuses troupes du Secteur zéro. Et ce n’est pas tout : une nouvelle unité de soutien redoutable soignera les terribles robots offensifs OR-14 qui vous barreront la route. Chaque semaine, nous ajouterons de nouveaux défis et façons de jouer à cet évènement en coop inédit. N’hésitez pas à y retourner régulièrement ! L’évènement King’s Row – Underworld sera disponible du 10 août au 5 septembre.

Heureusement, il y a des nouveautés gratuites pour tous les joueurs, avec donc la Saison 6 et son Passe de combat qui permet de débloquer des éléments cosmétiques, mais aussi une toute nouvelle Héroïne, Illari, armée d'un gros fusil capable de faire des dégâts à distance et de soigner ses alliés proches. En plus de cela, les joueurs d'OW2 peuvent découvrir le mode de jeu Point Chaud, sur des cartes inédites, demandant de contrôler trois points pour remporter la partie, un mode similaire aux maps de Contrôle, mais bien plus nerveux et dynamique.

PRÉSENTATION D’ILLARI Grâce à la technologie d’entrelacement solaire dont elle a bénéficié, Illari emploie la puissance du soleil contre ses adversaires. Fusil solaire (tir principal) Fusil longue portée à charge automatique. Fusil solaire (tir secondaire) Rayon de soin à moyenne portée qui consomme de l’énergie solaire. Éruption (capacité n°1) Vous vous propulsez dans la direction que vous suivez et repoussez les adversaires. Maintenez la commande de saut pour aller plus haut. Pylône de soin (capacité n°2) Vous déployez un pylône qui soigne les personnages alliés. Soleil accablant (capacité ultime) Projette une boule d’énergie solaire explosive. Les victimes sont ralenties et explosent après avoir subi d’importants dégâts. NOUVEAU MODE DE JEU – POINT CHAUD Point chaud est un tout nouveau mode de jeu principal disponible sur deux des plus grandes cartes d’Overwatch, Suravasa et New Junk City. Celui-ci s’articule autour d’un objectif central nommé « point chaud », que chaque équipe doit capturer la première. La capture s’effectue de la même manière que dans le mode Contrôle, mais plus rapidement. Le point est capturé lorsqu’une équipe l’a contrôlé assez longtemps pour atteindre 100 % de progression. Si, arrivé à 99 %, le point chaud est contesté par un membre de l’équipe adverse alors que celle-ci ne le contrôle pas, des prolongations se déclenchent jusqu’à ce que l’équipe qui le contrôle puisse se débarrasser des personnages adverses présents sur le point ou bien que l’équipe qui le conteste parvienne à s’en emparer. Lorsqu’une équipe parvient à capturer totalement un point chaud, elle marque un point. Pour autant, la partie continue : un nouveau point chaud s’active à un autre endroit de la carte, et les deux équipes doivent immédiatement s’y précipiter pour en prendre le contrôle. À chaque activation d’un nouveau point chaud, celui-ci se trouvera environ à équidistance des points de réapparition des deux équipes. La première équipe à capturer trois des cinq points chauds remporte la partie. Le mode Point chaud est pour l’instant disponible en partie non classée, mais il sera intégré aux parties compétitives plus tard au cours de la saison.

Comme si cela ne suffisait pas, Blizzard rajoute un nouveau système de progression de personnage très allégé, un mode Maîtrise Héroïque pour s'entraîner sera introduit le 5 septembre prochain, ainsi que des évènements hebdomadaires avec le retour de Bataille pour l'Olympe, Starwatch et Méfaits et Magie à partir du 19 septembre, afin d'enfin célébrer l'anniversaire d'Overwatch 2. Pour finir, Blizzard a appliqué un gros patch pour nerfer ou buffer plusieurs Héros, c'est à découvrir en détail sur le site officiel du jeu.

