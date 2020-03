Overwatch League : 16 matchs ce week-end, la skin Doomfist Tonnerre des SF Shock dévoilée

Vous le savez, c'est l'équipe de San Francisco Shock qui a remporté la seconde saison de l'Overwatch League l'année dernière, et Blizzard va très prochainement proposer une skin en son honneur pour Doomfist, dénommée Tonnerre. Elle est à admirer dans la vidéo ci-dessous :

Sauf que contrairement au Winston Flying Ace des London Spitfire pour la saison inaugurale, le lien entre la skin de Doomfist et les SF Shock est assez maigre, même si la tenue reste très belle. Elle sera à débloquer dans le jeu du 26 mars au 9 avril prochain, contre 200 Jetons OWL, et comme JJoNak et son Zenyatta, le MVP Sinatraa devrait lui aussi avoir droit à sa propre skin, sans doute pour Zarya, dans les prochains mois.

En parlant d'Overwatch League, la compétition est à l'arrêt depuis maintenant deux semaines, mais elle va bien reprendre ce week-end avec des matchs en ligne. Le programme sera très chargé, avec pas moins de 16 matchs qui seront disputés samedi et dimanche, le planning est à retrouver sur le site de la compétition. SF Shock y affrontera notamment les Los Angeles Gladiator, tandis que Paris Eternal se retrouvera une nouvelle fois face au London Spitfire, ce samedi 28 mars à 21h00.