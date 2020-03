Overwatch League : tous les matchs d'avril et mars 2020 annulés

Il y a quelques heures, Paris Eternal annulait son Homestand au Zénith pour l'Overwatch League, évoquant « le nouvel arrêté ministériel du lundi 9 mars 2020 notifiant l'interdiction en France des rassemblements de plus de 1 000 personnes ». C'est le premier rendez-vous de l'OWL 2020 annulé en dehors de l'Asie, mais les choses ont évolué depuis.

L'OMS a en effet classé le coronavirus Covid-19 comme une pandémie, qui touche donc l'ensemble du globe, et Blizzard vient de prendre la lourde décision d'annuler tous les Homestands de l'Overwatch League devant se dérouler en mars et avril. Les organisateurs de la compétition rappellent prioriser la santé et la sécurité des employés, fans, joueurs, équipes et partenaires, et affirment travailler avec chaque équipe pour que les matchs puissent être joués, évoquant l'étude de plusieurs solutions sans pour autant les nommer. Matchs à la Blizzard Arena sans public ? Parties uniquement en ligne ? Difficile à dire pour le moment.

Cependant, pas de matchs ce week-end, les fans pourront quand même retrouver une partie des Brocasters en live samedi soir, sans doute sur Twitch cette fois.

