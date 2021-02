Overwatch League : dates et format de la saison 2021, skin de Chopper des SF Shock, voici ce qui attend les fans

Ce week-end a eu lieu la BlizzConline, et même si Overwatch n'a pas fait d'apparition lors de la cérémonie d'ouverture, les développeurs ont longuement parlé des nouveautés à venir avec le second volet. Mais il y avait aussi de l'eSport, avec une soirée San Francisco Shock contre le Monde, un moment de détente avec les champions en titre.

Et bien évidemment, Blizzard a profité de l'occasion pour faire le point sur la saison 2021 de l'Overwatch League, à commencer par le calendrier. Sortez vos agendas, l'OWL 2021 débutera le vendredi 16 avril à 21h00 avec un match opposant Houston Outlaws à Dallas Fuel. Paris Eternal, dont l'effectif a été totalement remanié ces dernières semaines, débutera sa saison le 23 avril contre Vancouver Titans. Au total, ce sont 208 matchs qui seront joués pendant la saison régulière, avec des équipes réparties en région Est (Chengdu Hunters, Guangzhou Charge, Hangzhou Spark, Los Angeles Valiant, New York Excelsior, Philadelphia Fusion, Shanghai Dragons et Seoul Dynasty) et Ouest (Atlanta Reign, Boston Uprising, Dallas Fuel, Florida Mayhem, Houston Outlaws, London Spitfire, Los Angeles Gladiators, Paris Eternal, San Francisco Shock, Vancouver Titans, Toronto Defiant et Washington Justice).

La saison sera divisée en quatre cycles, qui se termineront à chaque fois par un tournoi : May Melee, June Joust, Summer Showdown et Countdown Cup. Cette année, Blizzard met en jeu 4 250 000 $ pendant toute la compétition, avec 100 000 $ pour le vainqueur d'un tournoi et 1,5 million de dollars pour le gagnant des playoffs en fin de saison. Un système de choix de Héros va également être mis en place pour les June Joust et Countdown Cup, avec quatre personnages (2 DPS, 1 Tank et 1 Healer) qui seront bannis du tournoi, parmi une sélection de Héros très joués. Enfin, les cartes changeront chaque mois, avec à chaque fois 5 cartes Contrôle, 3 cartes Hybride, 3 cartes Escorte et 3 cartes Attaque. Blizzard indique par ailleurs que les mises à jour d'Overwatch seront intégrées à l'OWL seulement entre les cycles, lors des pauses, afin de « garder les joueurs sur un pied d’égalité et de garantir l’équilibre de la compétition ».

Enfin, Blizzard a dévoilé la skin Midas Chopper, aux couleurs des San Francisco Shock. Comme chaque année, l'équipe vainqueur a droit de participer à la création d'une tenue pour un personnage du jeu, c'est Chopper qui a été choisi et son costume est à admirer en image ci-dessus. Vous pourrez l'acheter à partir du 16 avril prochain, pendant une durée limitée, contre des Points OWL.