Overwatch League : la Saison 2020 commence ce soir, avec un match de Paris Eternal commenté en français

Depuis le 29 septembre dernier et la victoire des San Francisco en finale, les fans d'Overwatch attendent avec impatience la reprise de l'Overwatch League pour cette troisième saison. Et il va y avoir des choses à dire.

Blizzard Europe a notamment totalement raté sa communication autour de la reprise de l'Overwatch League, n'arrivant pas à créer la hype et à toucher la majeure partie de la communauté. De rares messages sur les réseaux sociaux, un discret encart installé bien trop tard sur Battle.net (avec un lien « erroné » jusqu'à hier), peu nombreux sont les joueurs français à savoir que l'OWL 2020 débute ce soir, dans un format pourtant original. De là à rejeter la faute sur les licenciements du groupe...

Mais oui, finis les matchs à la Blizzard Arena de Los Angeles, l'Overwatch League fera cette année le tour du monde avec des Homestand, où chaque équipe de la ligue accueillera au moins un week-end de festivités. Ce qui signifie que Paris Eternal disputera des matchs au Zénith de la capitale française, à trois reprises pour le coup. Mais malheureusement pour les équipes chinoises, à cause du coronavirus, les premiers matchs en Chine ont été repoussés.

Mais l'Overwatch League débutera bien ce soir, à 19h00, avec d'abord un match opposant Paris Eternal à Toronto Defiant, en direct du Hammerstein Ballroom de New York. Une rencontre évidemment très attendue par les fans français, Paris Eternal ayant recruté du staff coréen ces derniers mois, mais également quelques joueurs fort intéressants, à l'instar de FDGod, jeune Healer français très efficace sur son Lúcio et qui pourrait faire des miracles en compagnie de HyP, SoOn, NiCOgdh et BenBest. Terence « SoOn » Tarlier a d'ailleurs partagé ces dernières semaines deux vidéos réalisées pendant les boot camp en Corée du Sud, à retrouver ici et ici (oui, c'est bien sûr en français). De son côté, Toronto Defiant a récupéré Félix « Féfé » Münch et Alban « Albless » de la Grange, anciens membres du coaching staff de Paris Eternal, de quoi rendre la rencontre électrique ! En plus des deux matchs à New York, deux autres se dérouleront à Dallas ce soir à partir de 23h00. Pour le reste du programme, comme chaque année, il est à retrouver sur le site officiel de l'OWL, inutile de spammer le chat pour avoir des informations !

Mais où donc suivre ce match ? Eh bien, déjà, pas sur Twitch, Activision-Blizzard ayant signé il y a quelques jours seulement un accord de diffusion exclusif avec YouTube Gaming, l'Overwatch League sera donc à regarder sur la plateforme de Google ces prochaines années. Sauf que, jusqu'à il y a quelques heures, le lien de retransmission en français était inconnu, de quoi donner des sueurs froides aux fans. Fort heureusement, l'OWL 2020 sera bien castée en français sur cette chaîne, qui est affichée depuis quelques heures seulement sur le launcher Battle.net. Un lien à mettre dans vos favoris (à côté de celui du planning) pour le retrouver facilement ces prochaines semaines et profiter des commentaires en français. Nous retrouverons bien au cast la fine équipe des Brocasters, avec les désormais habituels Lutti, Adyboo, Shaytwan, Itaah, AlphaCast, Fayaw ou encore Zaroide, mais également quelques « nouvelles » têtes comme Hammerkick, SuriPlay et DamS, déjà bien connus des spectateurs de l'Overwatch Contenders.

Enfin, ces prochaines semaines, les joueurs professionnels de l'Overwatch League devront s'adapter au Hero Pool, ou Limitation du choix de Héros en bon français. Pour rappel, cette fonctionnalité arrivera à la Saison 21 dans Overwatch, et bloquera certains Héros choisis chaque semaine par Blizzard, afin de varier la meta. De quoi inquiéter certains joueurs excellents sur un seul personnage, mais aussi le staff qui devra travailler d'arrache-pied pour s'adapter régulièrement, même si le spectacle sera de nouveau au rendez-vous. Oui, les équipes Goat (3 Tanks et 3 Healers) chaotiques et incompréhensibles ou la meta Double Shield ennuyante au possible, ce sera de l'histoire ancienne, et nous pourrions enfin voir des Héros atypiques sur scène, avec pourquoi pas Torbjörn et Symmetra.

Diffusion sur YouTube, tour du monde en Homestand, Hero Pool très prochainement, cette troisième saison de l'Overwatch League promet de la nouveauté, et sera particulièrement décisive pour Blizzard et la scène eSport de manière générale. Pour savoir si la recette fonctionne, rendez-vous ce soir, à 19h00, sur YouTube Gaming, afin de retrouver Paris Eternal et Toronto Defiant sur scène.