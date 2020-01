Activision-Blizzard : YouTube Gaming devient le diffuseur exclusif de toutes les compétitions eSport

C'est le site officiel de l'Overwatch League qui vient d'annoncer la nouvelle ce soir : les compétitions officielles des jeux d'Activision et Blizzard seront diffusées en exclusivité sur YouTube Gaming, à la suite d'un accord sur plusieurs années.

Sont donc concernés l'Overwatch League, la Call of Duty League, les Hearthstone Masters et Grandmasters ainsi que les World of Warcraft Mythic Dungeon International et Arena World Championship. Exit donc les diffusions sur Twitch, tout se passera sur YouTube, que ce soit les tournois en direct ou les rediffusions. Si vous suivez notamment l'Overwatch League, vous savez qu'il était possible sur Twitch de gagner des Jetons en regardant les matchs, servant à débloquer des skins dans Overwatch. Un tel système n'existe pas sur YouTube Gaming, ce qui soulève quelques interrogations chez les fans, il en est de même concernant l'All-Access Pass permettant d'accéder à diverses caméras en simultané tout en débloquant des emotes et skins exclusives.

Autre question importante, celle des diffusions en français. L'Overwatch League était retransmise jusqu'ici dans notre langue sur une chaîne Twitch dédiée, avec des casters francophones, sauf qu'aucune chaîne YouTube n'existe pour le moment en français pour l'OWL. Rassurez-vous, Alexandre « Lutti » Delattre a confirmé qu'un cast français aura bien lieu, mais sans être certain de l'endroit (YouTube ? Twitch ? Facebook Gaming ? Mystère). Pour rappel, l'Overwatch League 2020 débutera le 8 février prochain, à 19h00.