Overwatch League : les matchs en Chine annulés, encore à cause du coronavirus

Vous le savez sans doute, l'Overwatch League ne se déroulera pas cette année à la Blizzard Arena, mais aux quatre coins du globe. Les équipes pourront jouer à domicile plusieurs rencontres, mais cela pose déjà des problèmes, notamment à cause du coronavirus.

Plusieurs étapes de l'Overwatch League 2020 doivent se dérouler dans des villes chinoises, mais avec l'épidémie en cours et ce que cela implique (quarantaines, retards des vols, risques sanitaires), les organisateurs de la compétition ont décidé d'annuler les matchs devant se dérouler en Chine en février et mars. Cela concerne les villes de Shanghai (Dragons), Guangzhou (Charge) et Hangzhou (Spark). Blizzard compte bien reprogrammer ces étapes par la suite, mais à l'heure actuelle, il n'a pas d'autres informations à partager. La Pro League chinoise de League of Legends a subi le même sort tout récemment.

Pour rappel, l'Overwatch League débutera le 8 février prochain, avec un premier match opposant Paris Eternal à Toronto Defiant à partir de 19h00, cette étape se déroulant à New York. Attention, la compétition ne sera plus à suivre sur Twitch, mais bien sur YouTube Gaming.

