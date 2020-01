League of Legends : la Pro League chinoise suspendue à cause du coronavirus

La semaine prochaine aurait dû se dérouler la seconde partie des LPL, League of Legends Pro League, en Chine, mais face à l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le pays, les organisateurs ont décidé de repousser la compétition jusqu'à une date indéterminée.

Les responsables de la LPL ont en effet partagé un message sur les réseaux sociaux, en chinois et en anglais, afin d'informer les fans. Le but des organisateurs est simple, assurer la sécurité et la bonne santé des joueurs et du public :

Nous avons décidé de repousser la deuxième semaine des LPL, jusqu'à ce que nous puissions être certains de la sécurité et de la santé de nos joueurs et fans. À nos fans, nous nous excusons sincèrement qu'il en soit ainsi et nous vous partagerons toutes les informations dès que possible. Restez en sécurité et merci à tous pour votre soutien !

La League of Legends Development League, un tournoi académique, a elle aussi été retardée à cause du coronavirus. Cela peut paraître anodin, mais en fait, l'administration générale des sports en Chine a décidé de faire de même pour d'autres compétitions, comme une course automobile prévue du 12 au 14 février prochain. Pour rappel, le coronavirus sévit depuis la fin d'année dernière et a déjà fait 80 victimes en Chine. Le mieux reste donc de rester chez soi et s'amuser sur la Saison 10 de League of Legends, ou le tout récent jeu de cartes Legends of Runeterra.

