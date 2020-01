League of Legends : une bande-annonce cinématique en CGI à couper le souffle pour le lancement de la Saison 10

À l'occasion des 10 ans de League of Legends, Riot Games a dévoilé de nombreux projets vidéoludiques pour étendre la licence, avec notamment CONV/RGENCE et Ruined King, des spin-offs rangés dans ce que le studio nomme A League of Legends Story, à la manière des films dérivés Star Wars. Le MOBA poursuit son rythme de croisière de son côté et entamera dès demain sa Saison 10.

Comme l'an dernier, Riot Games a partagé une bande-annonce cinématique en CGI à cette occasion. Après l'excellente chanson Awaken, nous retrouvons cette fois le titre Warriors d'Imagine Dragons qui avait servi d'hymne au Mondial 2014, ici revisité par 2WEI et avec Edda Hayes au chant. Une fois de plus, trois décors différents et de nombreux Champions sont mis en scène durant ces quelques minutes à la réalisation impeccable. Lux et son frère Garen font ainsi face à une attaque menée par Sylas avec une arrivée de Galio en renfort, Ezreal met la main sur une nouvelle relique et se fait aider par Kai'Sa face à de viles créatures, tandis que Vi et Caitlyn doivent elles faire face à Urgot.

Plusieurs nouveautés accompagnent cette nouvelle année de jeu, avec une refonte de la Faille de l'Invocateur, l'arrivée avec le premier patch saisonnier du Champion Sett et le lancement d'un évènement appelé Mecha Kingdoms le 15 janvier, avec à la clé des skins inédites pour Sett, Jax, Draven, Garen et Leona, ainsi que des missions à effectuer. L'ouverture des parties classées se fera elle dès demain.

Riot Games promet par ailleurs d'autres surprises dans les jours à venir. Pour terminer et en guise de rappel, une version pour mobiles et consoles baptisée League of Legends: Wild Rift devrait voir le jour cette année.

