Arcane a déjà une petite suite avec la bande-annonce de la première saison 2025 de League of Legends

Comme s'il n'était pas déjà assez populaire, League of Legends a eu droit à un magnifique coup de projecteur avec Arcane, une série d'animation en deux saisons réalisée par le studio français Fortiche. Si l'histoire d'Arcane est normalement terminée, voilà qu'une nouvelle bande-annonce la poursuit :

Riot Games vient de dévoiler tout ce qui attend les joueurs de League of Legends en 2025, avec donc une première saison à Noxus qui démarre dès aujourd'hui. La bande-annonce permet de retrouver Mel Medarda, qui sera une Championne de LoL dans le prochain patch. Les développeurs détaillent tout ce qu'il faut savoir, avec également des infos sur le mode classé et l'e-sport :

À partir du 9 janvier, Noxus envahira la Faille de l'invocateur, introduisant de nouvelles illustrations, de nouvelles musiques, de nouvelles structures et un nouvel objectif en jeu : Atakhan, le héraut de la Ruine. Atakhan apparaîtra au bout de 20 minutes, en haut ou en bas de la carte, sous l'une de ses deux formes, modifiant le terrain de façon permanente et accordant un bonus permanent à l'équipe qui l'éliminera.

Cette saison apportera également de nouvelles runes, de nouveaux objets, des changements au niveau de la téléportation, ainsi qu'un nouveau système appelé « exploits de force », qui permet d'accéder à des bottes plus puissantes et plus évoluées.

Comme annoncé en novembre, il n'y aura qu'une seule réinitialisation du mode classé cette année. Cette réinitialisation aura lieu le 9 janvier à 12h00, heure locale, dans toutes les régions. La saison 1 s'étendra sur huit patchs et sera divisée en deux actes qui auront chacun leur propre passe de combat avec différentes récompenses thématiques, comme des skins, des bordures et bien d'autres choses encore.

Mel, Reflet de l'âme





Mel Medarda, que les joueurs ont pu rencontrer dans Arcane, rejoindra les champions jouables de la saison dans le prochain patch. Mel arrive avec une nouvelle apparence inspirée de Noxus, reflétant son attachement à ses racines et à son héritage noxien à la fin de la dernière saison d'Arcane. Elle apporte un nouveau type de gameplay : le renvoi des compétences. Sa compétence Réfutation lui permet de renvoyer les compétences ciblées vers leur lanceur initial et les compétences non ciblées vers un ennemi.

Pour célébrer le début de la saison de Noxus, Mel pourra être déverrouillée gratuitement grâce à l'une des missions saisonnières. Les joueurs pourront explorer davantage son histoire dans le prochain livre Ambessa: Chosen of the Wolf, qui sortira en février.

Expansion de la narration





Au fur et à mesure de la progression de la saison 1, d'autres formes de narration thématique en jeu, comme les arènes de Noxus, feront leur apparition dans League of Legends, notamment dans le mode de jeu Arena dans l'acte 2, ainsi que dans les contenus hors-jeu, tels que les bandes dessinées et les mini-jeux. Un nouveau mini-jeu sera disponible plus tard dans la saison, afin de continuer à donner vie au monde de Runeterra et de relier les expériences en jeu et en dehors du jeu.

Une mise à jour visuelle de LeBlanc sortira cette saison et sera suivie d'une autre mise à jour de champion plus tard dans l'année. L'équipe de League of Legends a également dévoilé que les thèmes de la saison intégreront des univers alternatifs en plus de l'univers principal de Runeterra.

Cosmétiques





La saison 1 proposera de nombreux skins centrés sur Noxus, la première ligne de skins étant le Bal masqué de la Rose noire : Samira bal masqué de la Rose noire, Renata Glasc bal masqué de la Rose noire, Ezreal bal masqué de la Rose noire, Vladimir bal masqué de la Rose noire, Elise bal masqué de la Rose noire et Katarina bal masqué de la Rose noire prestige. Il s'agira des premiers skins en récompense dans le passe de combat de la saison. Les joueurs pourront gagner Elise avec le passe gratuit. Samira, Renata Glasc et Vladimir seront disponibles dans la version payante du passe. Katarina sera la récompense principale de l'acte un du passe de combat payant. Ezreal sera disponible en achat direct.

Les skins prestige de Katarina et Darius de cette saison seront disponibles dans le passe de combat, tandis que les prochains skins prestige de Cassiopeia et Qiyana seront disponibles en échange d'essences fantastiques. En dehors des skins inhérents à la saison 1, certains des thèmes de skin les plus appréciés, comme les Café Chouchous, reviendront. De nouveaux thèmes de skins feront également leur apparition.

Cette année, trois skins Héros de guerre verront le jour, gardant leur propre thème indépendant de celui de la saison à laquelle ils sortiront. Sett serpent radieux sera le premier skin exalté de la saison et célébrera l'année du serpent. Le deuxième skin exalté sera celui de Mordekaiser, dont le thème précis sera annoncé prochainement.

Esport





Les modes « draft fearless », bannissant automatiquement les champions utilisés dans les parties précédentes des séries en plusieurs manches gagnantes, seront introduits dans le segment 1 pour encourager la créativité et la polyvalence des joueurs.

Le tournoi « First Stand », qui se tiendra du 10 au 16 mars au LoL Park de Séoul, en Corée, organisera des matchs en plusieurs manches gagnantes entre les meilleures équipes du segment 1, mettant en avant les meilleurs joueurs internationaux du début de la saison de LoL Esports. L'équipe gagnante obtiendra une deuxième place pour sa région au MSI 2025, ce qui lui permettra d'accéder directement à la phase de bracket.

Le MSI 2025 se tiendra à Vancouver, au Canada, du 27 juin au 12 juillet, tandis que les Worlds 2025 se dérouleront dans des villes emblématiques de Chine. Les play-ins et la phase à système suisse seront organisés à Pékin, les quarts de finale et la demi-finale se tiendront à Shanghai, et la finale se passera à Chengdu.

En 2026, le tournoi « First Stand » sera organisé au Brésil, le MSI se déroulera en Corée et les Worlds se tiendront en Amérique du Nord. En 2027, le tournoi « First Stand » sera organisé en Asie du Sud-Est, le MSI reviendra en Europe et les Worlds se tiendront en Corée.

Modes de jeu





Le mode URF aléatoire sera actif pendant le premier acte, tandis que le deuxième acte redonnera vie à Arena, avec une mise à jour sur le thème de Noxus qui comportera une carte Noxus inspirée des arènes de gladiateurs et dotée d'une mécanique propre à la carte. Par ailleurs, nous introduirons un nouveau système appelé « Invités d'honneur » sur toutes les cartes d'Arena. Les joueurs voteront pour désigner de quel Noxien célèbre ils aimeraient voir modifier les règles à chaque partie. De nouveaux objets et de nouvelles optimisations seront également ajoutés à Arena, de même que des modifications seront apportées à des cartes telles que Étang à koï, suite aux retours des joueurs.