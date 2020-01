Legends of Runeterra : le jeu de cartes League of Legends disponible gratuitement dès maintenant

Tout le monde connaît Riot Games, et pourtant, le studio californien n'a bâti sa réputation que sur un seul jeu, et non des moindres, League of Legends. L'équipe va enfin commencer à diversifier ses activités avec des spin-offs, dont les deux jeux scénarisés A League of Legends Story, et dès maintenant avec Legends of Runeterra.

L'expérience prend la forme d'un jeu de cartes stratégique sur PC, iOS et Android avec les Champions emblématiques de la licence, qui va essayer de se faire une place dans un milieu déjà très concurrentiel. L'expérience a déjà été testée par quelques élus ces derniers mois, mais elle s'ouvre cette semaine à l'ensemble de la communauté avec une bêta ouverte, qui restera accessible gratuitement jusqu'au lancement de la version 1.0, également gratuite, à l'été 2020. Si vous avez pensé à vous pré-inscrire, vous pouvez télécharger Legends of Runeterra depuis hier soir, et sinon, vous y aurez accès à partir de 20h00 ce vendredi 24 janvier.

Riot Games en profite pour déployer une mise à jour, qui apporte des cartes inédites et surtout un mode classé pour donner le feu vert aux parties compétitives.

Mode classé : Qui dit Saison 0, dit parties classées ! Les joueurs les plus compétitifs pourront s’affronter en ligne, construisant ainsi progressivement la méta du jeu tout en passant les paliers de niveau de Fer jusqu’à Maître.

: Qui dit Saison 0, dit parties classées ! Les joueurs les plus compétitifs pourront s’affronter en ligne, construisant ainsi progressivement la méta du jeu tout en passant les paliers de niveau de Fer jusqu’à Maître. Panneau Social : En plus du mode classé, les joueurs pourront défier leurs amis grâce à l’ajout du Panneau Social et d’une fonctionnalité dédiée. Tous les amis déjà inclus dans League of Legends seront automatiquement ajoutés.

: En plus du mode classé, les joueurs pourront défier leurs amis grâce à l’ajout du Panneau Social et d’une fonctionnalité dédiée. Tous les amis déjà inclus dans League of Legends seront automatiquement ajoutés. Nouveaux gardiens : Saurien, Gromp Junior et T-Hex rejoignent l’aventure pour accompagner et encourager les joueurs pendant leurs parties, profitant de leurs animations propres et ajoutant un niveau supplémentaire d'interactivité.

: Saurien, Gromp Junior et T-Hex rejoignent l’aventure pour accompagner et encourager les joueurs pendant leurs parties, profitant de leurs animations propres et ajoutant un niveau supplémentaire d'interactivité. Nouveaux plateaux : Au total, 6 nouveaux plateaux de jeu (un par région) seront disponibles, avec leur thème musical dédié.

Les développeurs réussiront-ils à créer un engouement comparable à League of Legends autour de Legends of Runeterra ? Seul l'avenir nous le dira.