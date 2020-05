Legends of Runeterra : une magnifique cinématique pour le lancement du jeu de cartes de Riot Games

En début d'année, Riot Games lançait en Accès Anticipé Legends of Runeterra, un jeu de cartes dans l'univers de League of Legends et qui compte bien faire de l'ombre à Hearthstone. Après plusieurs mois en test sur ordinateurs et mobiles, le titre passe enfin en version 1.0 et le studio partage pour l'occasion une magnifique cinématique, avec Miss Fortune :

Ici, place à une ambiance de piraterie, Miss Fortune a réussi à mettre la main sur Twisted Fate, mais son ami Graves arrive à la rescousse. S'en suit un combat musclé où les cartes ont leur importance, nous sommes bien dans une vidéo pour promouvoir Legends of Runeterra après tout. Car le jeu de cartes accueille sa première extension, Marée montante, introduisant la région de Bilgewater. Ce sont donc 120 nouvelles cartes et 11 champions qui font leur entrée dans LoR, dont Miss Fortune, Fizz et Gangplank. Les développeurs indiquent au passage que six nouvelles mécaniques de cartes sont introduites avec l'extension, pour rajouter de la profondeur au gameplay, et Jeff Jew, le producteur exécutif, rajoute :

Nous sommes très heureux de lancer officiellement Legends of Runeterra après une incroyable saison de bêta ouverte. Plus que jamais, nous souhaitons proposer un gameplay interactif et stratégique, une création de deck riche et des champions capables de provoquer des instants inoubliables. C'est le moment idéal pour vous lancer et explorer tout ce que Runeterra a à vous offrir. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont joué et envoyé leurs retours pendant la bêta, et rendez-vous en jeu si vous nous rejoignez maintenant !

Legends of Runeterra est donc disponible dès maintenant sur PC, iOS et Android, avec une synchronisation des données entre les plateformes (à condition de se connecter avec son compte Riot Games, évidemment).