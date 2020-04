Legends of Runeterra : la fin de l'Early Access datée, avec une grosse mise à jour

Riot Games compte bien devenir un studio majeur, et pour cela, il ne faut pas se reposer uniquement sur League of Legends. Valorant est très attendu par les amateurs de FPS compétitifs, mais un autre titre bien différent est déjà disponible en Accès Anticipé depuis le mois de janvier : Legends of Runeterra, un jeu de cartes qui compte bien faire de l'ombre à Hearthstone.

La version finale de Legends of Runeterra devait débarquer dans le courant de l'été 2020 sur ordinateurs et mobiles, mais finalement, l'attente ne sera pas aussi longue, la date de sortie de la version 1.0 est fixée au 30 avril prochain sur PC, iOS et Android. Pour l'occasion, Riot Games partage une nouvelle bande-annonce très impressionnante et précise que la progression effectuée pendant la phase de bêta sera conservée dans la version finale et que le titre sera jouable en cross-play, avec la possibilité de retrouver ses cartes entre les versions (à condition d'avoir un compte Riot Games). Mieux encore, le titre aura droit à une grosse mise à jour rajoutant plus de 120 cartes, pour un total de 400, une Région inédite, et la vraie première saison classée sera lancée en même temps. Enfin, tous les joueurs ayant essayé Legends of Runeterra avant le 7 mai prochain obtiendront gratuitement le Gardien Moonstruck Poro, un petit personnage purement cosmétique affiché sur le plateau de jeu.

Pour découvrir la vraie face de Legends of Runeterra, rendez-vous donc à la fin du mois, mais Riot Games indique bien que le lancement de la version 1.0 ne sera pas la fin du développement, le studio promet des mises à jour très régulières, avec de l'équilibrage, de nouveaux modes, de nouvelles fonctionnalités et bien évidemment des cartes additionnelles.