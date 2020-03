Valorant : la bêta fermée datée, voici comment obtenir sa clé !

Riot Games a touché les étoiles avec League of Legends, devenu une référence des jeux multijoueurs compétitifs. Le studio veut désormais diversifier son catalogue avec de nouvelles expériences, à commencer par le FPS compétitif Valorant.

Le jeu de tir tactique en 5v5 est prévu pour l'été 2020, mais des joueurs auront la chance et le devoir de l'essayer avant l'heure pour permettre aux développeurs d'affiner le projet. C'est pourquoi une bêta fermée aura lieu à compter du 7 avril 2020 sur PC, et durera à priori jusqu'au lancement. La première partie de la session de test concerne les joueurs européens, canadiens, étasuniens, russes et turcs, avec pour objectif d'étendre le nombre de régions concernées « si les problèmes de logistique liés au lancement d'une bêta pendant une épidémie mondiale le permettent ». Comme ça, les Occidentaux pourront peut-être prendre un peu d'avance sur les futures stars de l'eSport asiatiques...

Pour tenter de participer à la bêta fermée, il faut être détenteur d'un compte Riot Games, l'associer à son compte Twitch, et suivre les opérations commerciales diffusées sur la plateforme à compter du 7 avril lors desquelles des clés seront distribuées. Tout est expliqué dans la FAQ ci-dessous, qui précise que la progression ne sera pas conservée pour la version finale de Valorant, mais que vous aurez droit à quelques bonus.

Quand commence la bêta fermée de Valorant ?

La bêta fermée de Valorant commence le 7 avril, sur PC. Nous vous tiendrons au courant des heures exactes de lancement d'ici peu.

Comment y accéder ?

Si vous remplissez les critères ci-dessus, suivez ces étapes.

Veuillez noter que le nombre de personnes que nous accueillerons dépendra de la capacité actuelle du serveur. Néanmoins, nous vous encourageons tous à vous inscrire, car nous accepterons plus de personnes à mesure que nos capacités d'accueil augmentent. Le nombre de joueurs augmentera en fonction de notre programme d'activation des serveurs régionaux supplémentaires.

La bêta fermée de Valorant sera-t-elle disponible dans ma région ?

Si vous jouez au Canada, aux États-Unis, en Russie, en Turquie ou en Europe, vous avez une chance de participer à la bêta fermée. Malheureusement, il est impossible pour les joueurs d'autres régions d'accéder à la bêta fermée pour le moment. Nos chaînes officielles de Valorant vous tiendront informés si la situation change.

Néanmoins, nous encourageons également tous ceux qui regardent Valorant en ligne à nous donner leur avis.

Ma progression pendant la bêta fermée sera-t-elle conservée au lancement ?

Non. Des modifications peuvent être apportées à Valorant entre son état actuel et le jour du lancement. Il est préférable que tout le monde commence au même niveau.

Combien de temps la bêta fermée va-t-elle durer ?

Nous visons toujours une date de sortie pendant l'été 2020 (oui, ce n'est pas très précis) et souhaitons que la bêta fermée soit la plus courte possible tout en ajoutant des régions supplémentaires. Cela dit, si nous recevons beaucoup de retours inattendus de la part des joueurs pendant cette période, nous réévaluerons la situation.

Qu'arrivera-t-il aux Valorant Points achetés pendant la bêta fermée ?

Au lancement du jeu complet, nous vous rendrons tous vos Valorant Points et nous vous en offrirons 20 % de plus pour vous remercier de vous être intéressés à la boutique et aux skins sur lesquels nous travaillons. Un petit exemple : si vous achetez 10 000 Valorant Points pendant la bêta fermée, vous aurez 12 000 Valorant Points au lancement (ce bonus s'applique aussi au bonus des plus gros packs de Valorant Points).

Les détails concernant la boutique et les prix ne sont pas définitifs et ne reflètent pas ce qui sera disponible au lancement.