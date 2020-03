Valorant : nom officiel, saison de sortie et vidéo de gameplay pour le Project A de Riot !

Il n'y a décidément jamais de fumée sans feu : alors que les fuites autour du Project A de Riot Games se sont multipliées ces derniers jours, le FPS vient d'être officiellement nommé par son éditeur. Son titre commercial sera donc bien Valorant, et il présente désormais son gameplay avec une vidéo brute de décoffrage, montrant une manche complète.

Comme prévu depuis son annonce en octobre dernier, le titre mêlera les codes des jeux de tir à la première personne en ligne classique à des mécaniques de pouvoirs surnaturels, pour une dynamique originale. Les parties se feront en 5v5, avec forcément une grande importance dans la complémentarité des compétences à prendre en compte pour avoir l'avantage sur l'adversaire. Et comme le précise le site officiel, l'accent sera mis sur la technicité de l'infrastructure et de l'affichage pour que les parties soient les plus réactives possible.

OÙ LES MÉCANIQUES DE TIR PRÉCISES SONT FONDAMENTALES... Selon nous, voici ce qui est nécessaire pour qu'un jeu vaille la peine de s'y investir : des serveurs 128 ticks, au moins 30 images par seconde sur la plupart des ordinateurs les moins performants (même ceux vieux de dix ans), 60 à 144 fps sur les configurations de jeu modernes, une répartition mondiale des centres de données offrant une latence inférieure à 35 ms dans les plus grandes villes du monde, un netcode perfectionné de manière obsessionnelle et un engagement inébranlable contre la triche. Dans Valorant, le tir est précis, décisif et extrêmement mortel. Nous voulons que la stratégie et l'habileté soient les seules clés de la victoire. (La latence est toujours affectée par votre FAI, votre connexion Internet et les téléchargements en arrière-plan. Nous installons des serveurs partout, mais nous ne pouvons pas garantir que nous serons partout !) ... MAIS LA CRÉATIVITÉ EST VOTRE MEILLEURE ARME Imaginez un mélange de jeu de tir tactique et de pouvoirs surnaturels. Tout le monde a des armes et des compétences uniques. Comment vaincre un ennemi plus rapide que le vent ? Utilisez vos propres atouts pour prendre l'avantage et lui faire mordre la poussière. Valorant est un jeu pour les stratèges audacieux qui osent jouer de manière inattendue. Seule la victoire compte. « Tout au long du développement de Valorant, nous avons cherché à respecter les valeurs fondamentales des jeux de tir tactiques compétitifs : précision, efficacité et stratégie », explique Anna Donlon, productrice exécutive du jeu. « En ajoutant des compétences uniques qui complètent l'utilisation des armes, nous pensons faire évoluer l'expérience que proposent traditionnellement les jeux de tir tactiques. Nous apportons quelque chose de neuf au genre et nous espérons que la sortie de Valorant marquera le début d'une longue aventure avec les amateurs de FPS tactiques du monde entier. »

Valorant est officiellement prévu pour l'été 2020 sur PC.