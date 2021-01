Valorant : date de sortie, cinématique et nouveau personnage pour l'Épisode 02, Formation

Après avoir présenté les principales nouveautés à venir dans les jeux League of Legends ces prochains mois, Riot Games nous parle de son autre cheval de course du moment, Valorant. Le FPS en free-to-play avait été lancé en juin dernier avec son Épisode 01 appelé Embrasement, divisé en plusieurs actes, et il va enfin passer à l'étape supérieure la semaine prochaine.

L'Épisode 02 baptisé Formation va être lancé ce 13 janvier prochain en Europe, comme cela vient d'être confirmé par la cinématique Retake : pas de surprise, l'Acte en cours se terminait de toute façon la veille. La vidéo introduit notamment le prochain personnage jouable, Yoru, avec un aperçu dramatique de ses compétences spéciales. D'ailleurs, Riot vient de mettre en ligne sa playlist Spotify pour nous faire apprécier sa vibe, comme il l'a déjà fait pour les précédents héros.

Les informations officielles au sujet de l'Acte 1 sont sinon inexistantes, mais Riot devrait introduire un Battle Pass inédit, une map, ce personnage additionnel, peut-être un mode, et des changements pour le gameplay, qui seront détaillés dans les jours qui viennent.



