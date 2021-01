League of Legends, Wild Rift, Teamfight Tactics et Legends of Runeterra : Champions, modes & cie, le plein de détails sur les nouveautés de 2021

Maintenant que la licence League of Legends s'étend sur plusieurs jeux, son actualité est plus riche que jamais pour 2021. Riot Games a ainsi organisé un direct cet après-midi pour nous donner un avant-goût des nouveautés qui nous attendent cette année, en commençant par présenter un court-métrage animé dont il a le secret, appelé La Ruine. Celui-ci marque le retour de Viego, le Roi Déchu qui aura un rôle important dans les différents jeux ces prochains mois.

Première nouvelle, ce Ruined King sera le premier personnage jouable supplémentaire de la 11e saison de League of Legends : vous pouvez retrouver ses capacités en page 2. La nouvelle saison classée débute d'ailleurs dès maintenant, et vous pouvez retrouver tous les détails sur les changements qu'elle apporte en page 3. Attendez-vous sinon à d'autres Champions supplémentaires, plus de 140 skins inédites à débloquer, des changements pour les objets et plus encore.



Nouvelle Année, Nouveau League Pour cette 11e saison, le célèbre MOBA League of Legends continue d’ajouter des nouveaux contenus et améliorations : Viego , le Roi déchu, arrive et pourrait bien laisser le monde en ruines sur son passage.

Prenant place en 2057, l’année du bœuf, Bête Lunaire - un nouveau monde où paysages futuristes et temples anciens s’entrechoquent - accueille Fiora , Jarvan et Alistar pour célébrer le Festival Lunaire de 2021.

Les joueurs auront une nouvelle occasion de voter pour le contenu qu'ils veulent voir dans le jeu , des refontes de champions aux thèmes des skins.

La saison classée a commencé : les équipes peuvent aussi lancer leur saison lors d'un tournoi Clash les 16 et 17 janvier .

De grands changements autour des objets permettent à présent aux joueurs d’équiper leurs champions de manière différente dans chaque partie.





Il y aura aussi de gros changements du côté de Teamfight Tactics avec entre autres la Mi-parcours de Destinées, le championnat des Destinées au printemps, un 5e ensemble dès cette même saison, et enfin un mode plus rapide d'ici la fin de l'année.



Teamfight Tactics, en route pour un nouvel ensemble L’autobattler Teamfight Tactics (TFT) va quant à lui connaître de gros changements en 2021 avec la mi-parcours de l’ensemble Destinées et un championnat, suivi de deux nouveaux ensembles et d'un nouveau mode avant la fin de l'année. La mi-parcours de Destinées arrive ce mois-ci. La mi-parcours apporte un nouveau palier classé, des champions, des types et des petites légendes dans le monde fantastique et mythique de Destinées.

Le championnat de Destinées aura lieu au printemps. Plus d’informations à venir ici .

Plus tard au printemps, le 5e ensemble de TFT opposera le bien et le mal dans une convergence corrompue.

Un mode de TFT plus rapide , pour ces moments où vous n’avez que vingt minutes devant vous ou moins, fera prochainement son apparition.

Pour les fans de League of Legends: Wild Rift, la première saison classée va être lancée cette semaine, et il faudra compter sur environ 2 Champions par mois d'ici fin 2021, à commencer par Katarina et Rammus. Dr. Mundo a aussi droit à une mise à jour, le mode All Random All Mid est en développement, et un évènement Expédition Yordle se déroule jusqu'à fin janvier.

Bienvenue sur la Faille … sur mobile et tablette avec League of Legends: Wild Rift Disponible en France depuis début décembre, le jeu offre aux joueurs, qu'ils soient vétérans ou novices, de nouvelles manières de découvrir le monde de League et des parties de jeu aussi rapides qu’intenses tout en conservant une expérience de jeu authentique.. La première saison classée officielle de Wild Rift commence cette semaine.

Tout comme aux débuts de League PC, une moyenne de deux champions par mois seront déployés en 2021. Trois de ces futurs champions confirmés sont Katarina, Rammus et la mise à jour de Dr. Mundo .

Wild Rift ARAM (All Random All Mid) est en développement : restez connectés !

Explorez Runeterra grâce à ses minuscules champions avec l' Expédition Yordle . Il durera tout le mois de janvier 2021, et voit l’arrivée de Teemo, Lulu, Corki, Tristana et Kennen .





Et pour les joueurs de Legends of Runeterra, deux autres régions vont être ajoutées avec notamment Shurima en mars, de nouveaux Champions dont Aphelios vont être ajoutés, et un premier laboratoire coopératif sera introduit le 13 janvier.

Legends of Runeterra étend son territoire 2021 est l'année où Legends of Runeterra s’ouvre à deux autres régions de Runeterra (dont Shurima en mars), propose de nouvelles façons de jouer avec ses amis et introduit de nouveaux champions comme Aphelios (en février). La prochaine région ajoutée à LoR sera la magnifique terre ancestrale de Shurima . Au cours de trois extensions, les joueurs exploreront l'histoire riche de Shurima et son avenir, ainsi que des nouveautés dans le gameplay - recherche de reliques enterrées, prédictions de l'avenir ou pouvoir divin des Transfigurés.

Cette année, LoR se concentre plus que jamais sur les champions, avec de nouveaux champions qui feront leur apparition plus souvent, y compris hors des extensions tous les deux mois. Aphelios arrivera le mois prochain dans LoR !

LoR Pour apprécier LoR avec ses amis, quoi de mieux que le premier laboratoire coopératif qui commencera le 13 janvier . Riot Games développera également la compétition cette année, avec un imminent tournoi saisonnier. Plus d’informations à venir ici.

Enfin, sur la scène eSport, les compétitions vont se poursuivre et se diversifier malgré la crise sanitaire.

eSport La suite commence maintenant avec les 10 prochaines années d'eSport LoL et la nouvelle ère du sport. Nouvelle méta, nouvelles stars, nouvelle attitude. La prochaine décennie de LoL commence maintenant.

Développement de l'eSport de nouveaux jeux liés au monde de LoL, dont…

Une plus grosse saison TFT



Des compétitions de LoR



Wild Rift à l'horizon Développement des ligues régionales

Modification de trois régions (LCK, LCS, CBLoL)



Deux régions basculent sur un modèle de partenariat à long terme (LCK, CBLoL) Shenzhen (Chine) accueillera la finale du Mondial 2021 de la 11e saison eSport de League of Legends.





En 2021, ce ne sera plus un, mais deux partenaires qui commenteront (en français) les compétitions Riot Games. O’Gaming One Trick Production (OTP) Où : https://www.twitch.tv/ogaminglol Où : https://www.twitch.tv/OTPLOL_ Quoi : League of Legends Pro League (LPL - Chine)

Mid-Season Invitational (MSI)

All-Stars League of Legends

Finales mondiales de Teamfight Tactics (détails à venir)

Finales mondiales de Legends of Runeterra (détails à venir) Quoi : La Ligue française de League of Legends ( LFL )

Division 2

League of Legends European Championship (LEC)

European Masters

League of Legends Champions Korea (LCK - Corée du Sud)

Mondial 2021

Comme ça, vous savez tout ce qui vous attend ces prochains mois dans les jeux de l'univers League of Legends, sans compter Ruined King: A League of Legends Story. Vous pouvez acheter des Riot Points pour étoffer votre garde-robe dans l'ensemble des titres directement sur Amazon.fr.

Lire aussi : Ruined King: A League of Legends Story, la sortie retardée, mais une première bande-annonce de gameplay dévoilée