League of Legends: Wild Rift, les Champions reprennent le combat dans une superbe cinématique, la bêta ouverte disponible en Asie

Si nous devons attendre le mois de décembre pour profiter de League of Legends: Wild Rift en bêta ouverte en France et dans de nombreux pays occidentaux, ce n'est désormais plus le cas de l'Indonésie, du Japon, de la Malaisie, des Philippines, de Singapour, de la Corée du Sud et de la Thaïlande. Pour fêter ça, Riot Games a une fois de plus diffusé une belle cinématique, à admirer ci-dessous.

Nous y retrouvons de nombreux Champions, Jinx en tête, qui s'ennuient un peu dans leurs mondes respectifs. La venue de la criminelle va ainsi les transporter sur le nouveau champ de bataille sur mobiles pour qu'ils s'en donnent à cœur joie, le tout sur fond de You really got me du groupe The Kinks, ici repris par 2WEI. Comme le déclare le communiqué accompagnant l'annonce, Jinx est l'incarnation même du « n'importe où, n'importe quand », ce qui résume bien les promesses de cette déclinaison Android et iOS du MOBA.

Et pour accompagner le tout, Riot Games a également partagé des visuels à voir en page suivante et un trailer de gameplay dynamique bien classique, mais néanmoins efficace, pour donner envie de s'essayer au jeu à sa sortie, qui sera comme son aîné free-to-play.

