League of Legends: Wild Rift, la bêta ouverte lancée sur iOS et Android, avec un évènement et des récompenses

League of Legends est un jeu incontournable sur ordinateurs, le MOBA de Riot Games rencontre un énorme succès depuis 10 ans, mais le studio veut toucher un nouveau public et vient de lancer en Europe la bêta ouverte de League of Legends: Wild Rift, une version pour mobiles et tablettes du jeu.

LoL: WR est donc disponible dès maintenant sur iOS et Android, il est évidemment free-to-play et Riot Games veut marquer le coup en proposant un évènement in-game, Fraternité noxienne. En terminant des missions, les joueurs obtiennent des récompenses spéciales sur le thème de Noxus et des BD pour en apprendre davantage sur Darius et Draven. En vous connectant à votre compte Riot Games, vous pouvez même obtenir des récompenses supplémentaires.

League of Legends: Wild Rift est disponible en free-to-play sur l'App Store et le Google Play Store.