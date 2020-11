League of Legends: Wild Rift, une date de sortie précise pour la version iOS et Android du MOBA de Riot Games

Déjà disponible en bêta ouverte dans certaines régions du monde, dont l'Asie, League of Legends: Wild Rift va très prochainement arriver en Europe dans les prochaines semaines. Riot Games avait déjà affirmé que cette phase de test serait accessible dans le courant du mois de décembre, et nous avons aujourd'hui une date de sortie précise.

League of Legends: Wild Rift sera donc jouable en bêta ouverte à partir du 10 décembre 2020 sur iOS et Android en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Océanie, en Russie, dans la Communauté des États indépendants, en Turquie, au Vietnam et à Taïwan. Une nouvelle bande-annonce a été partagée et est à admirer ci-dessus. Ce lancement dans ces nouvelles régions marquera également l'arrivée d'un nouveau patch avec de nouveaux Champions et skins, des fonctionnalités inédites et des correctifs d'équilibrage et bugs, qui seront détaillés peu avant le lancement.

League of Legends: Wild Rift est pour rappel une version adaptée pour mobiles et tablettes du célèbre MOBA de Riot Games, il devrait normalement également arriver sur consoles de salon, mais plus tard, à une date encore inconnue.