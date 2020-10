League of Legends: Wild Rift arrivera en décembre sur mobiles

Toujours aussi populaire malgré les années qui passent, League of Legends est pour l'instant uniquement jouable sur ordinateurs, mais Riot Games prépare une version de son MOBA attendue d'abord sur mobiles, puis sur consoles de salon. Déjà disponible en alpha dans de rares régions du monde, League of Legends: Wild Rift va enfin arriver par chez nous, en fin d'année.

Riot Games vient en effet d'annoncer aujourd'hui que League of Legends: Wild Rift sera lancé en bêta ouverte sur smartphones et tablettes sous Android et iOS à partir du mois de décembre 2020 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Océanie, en Russie, à Taïwan, en Turquie et au Vietnam. Pour une date précise, il faudra cependant patienter encore un peu, et si vous ne connaissez pas du tout LoL, voici une présentation :

Dans League of Legends: Wild Rift, les joueurs peuvent retrouver ou s’initier au MOBA sur mobile et tablette, gratuitement. Les joueurs peuvent faire équipe avec des amis et entrer dans la Faille de l’Invocateur pour une expérience compétitive authentique, spécialement conçue pour mobile avec des contrôles repensés et des parties fluides en 5c5. Nouveaux contrôles, parties rapides : les joueurs de tous niveaux peuvent faire équipe avec leurs amis, choisir leur champion et se lancer. Lux, Yasuo, Ashe, Ziggs ou encore Jinx, ce sont autant de champions emblématiques de l’univers League of Legends que les joueurs pourront retrouver où qu’ils soient, à n’importe quel moment sur iOS ou Android. Choisissez parmi les 40 champions disponibles et trouvez votre style pour vous imposer sur la Faille de l’Invocateur avec leurs compétences uniques. Wild Rift propose une expérience unique disponible gratuitement, avec des modes de jeu amicaux et compétitifs et des récompenses gratuites : les joueurs ne payent que s’ils le souhaitent, et jamais pour gagner !

En attendant de retrouver League of Legends: Wild Rift par chez nous, vous pouvez retrouver une vidéo du producteur exécutif Michael Chow qui explique le développement du jeu sur mobiles.