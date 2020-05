League of Legends: Wild Rift, une alpha, du gameplay, des Champions et des skins en vidéo

League of Legends a beau être un incontournable monstre de l'eSport, il n'est disponible que sur PC à cette heure. Histoire de rendre l'expérience plus accessible sans pour autant compromettre la communauté existante, Riot Games prépare League of Legends: Wild Rift, un jeu un chouia différent à destination des mobiles et des consoles.

Le projet revient sur la scène médiatique ce vendredi avec une présentation en collaboration avec le Summer Game Fest, dans laquelle le producteur exécutif Michael Chow et ses équipes nous donnent des nouvelles du projet. Déjà, les tests commencent enfin avec une alpha au Brésil et aux Philippines, uniquement accessible sur Android pour ceux qui se sont inscrits lors des célébrations du dixième anniversaire de LoL. L'idée est de récupérer de premiers retours de joueurs avant d'aller plus loin en leur donnant accès à la nouvelle Faille et à une partie de la quarantaine de Champions jouables.

Si vous voulez des informations techniques, David Xu vous livre quelques détails sur les spécificités du gameplay des héros dans Wild Rift. Jonathan Chao explique lui le fonctionnement des combats, similaire à ce que nous connaissons, mais avec des runes adaptées aux parties courtes et un terrain de jeu condensé. La présentation se termine avec Christina Wun, qui nous parle du seul contenu payant du free-to-play, les skins, avec quelques exemples en vidéo.



League of Legends: Wild Rift n'a pas encore de date de sortie, mais il devrait paraître en 2020 sur Android, iOS et des consoles à préciser, une fois son alpha et sa bêta terminés.

