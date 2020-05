League of Legends: Wild Rift, des notifications de lancement envoyées par erreur, Riot Games s'excuse

En octobre dernier, Riot Games avait présenté ses futurs titres, notamment son jeu de combat Project L et son FPS compétitif Project A (depuis nommé Valorant), mais le studio avait profité de l'occasion pour dévoiler League of Legends: Wild Rift, une version pour mobiles de son célèbre MOBA.

Depuis, le titre n'a pas fait parler de lui, mais une bêta est prévue et donc très attendue par les joueurs. Alors quand le Google Play Store a affiché un lien pour accéder à une phase de test, les fans ont sauté sur l'occasion, mais il s'agissait là d'une erreur, comme l'a expliqué Riot Games dans un communiqué publié aujourd'hui. En effet, l'accès anticipé n'existe pas encore pour League of Legends: Wild Rift, même si des invitations erronées ont été envoyées aux joueurs. Riot Games prévient de « ne rien télécharger de louche » d'ici l'arrivée officielle du jeu, et précise qu'il faudra peut-être se préinscrire à nouveau pour être averti du lancement de League of Legends: Wild Rift sur mobiles.

Les développeurs ont profité de ce communiqué pour reparler des configurations requises pour faire tourner le MOBA sur mobiles. Un iPhone 6 devrait être suffisant avec iOS, mais pour Android, Riot Games mentionne un appareil avec 1,5 Go de RAM, un processeur Qualcomm Snapdragon 410 et une puce graphique Adreno 306. Par exemple, le Moto G3 dispose de ces composants et de 2 Go de mémoire vive, et il est sorti en 2015, un smartphone récent devrait donc faire l'affaire. Et là encore, Riot Games rappelle qu'il s'efforce de réduire la configuration minimale au maximum pour rendre League of Legends: Wild Rift compatible avec un maximum d'appareils.