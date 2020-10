K/DA : le groupe virtuel de Pop de retour avec ALL OUT et des skins dans League of Legends, Legends of Runeterra et Teamfight Tactics

Riot Games continue d'étendre le lore de ses jeux League of Legends, Legends of Runeterra et Teamfight Tactics avec l'arrivée de nouveaux éléments cosmétiques aux couleurs du groupe virtuel de Pop K/DA. League of Legends: Wild Rift, accessible en alpha dans certaines régions, n'est lui aussi pas oublié.

Les joueurs vont ainsi pouvoir découvrir à partir du 29 octobre prochain des skins pour LoL, des objets de personnalisation dans LoR et TFT, mais surtout un nouvel album de K/DA, ALL OUT, attendu à une date encore inconnue. Les fans de Ahri, Evelynn, Akali et Kai'Sa connaissent déjà par cœur le single THE BADDEST sorti cet été, ce sera l'un des cinq nouveaux sons du prochain EP. Concernant les contenus cosmétiques, voici ce qui vous attend.

K/DA dans League of Legends :

Dans le cadre de l'évènement du Mondial 2020 de League of Legends, Séraphine, le nouveau champion de la Faille, fera sa première apparition dans le Public Beta Environment (PBE) le 13 octobre 2020, avec un skin ultime de son personnage sur les réseaux sociaux, K/DA ALL OUT Séraphine. Elle sera accompagnée des pop-stars mondiales K/DA avec de nouveaux skins inspirés de leurs tenues promotionnelles irisées de 2020 : K/DA ALL OUT Ahri, K/DA ALL OUT Akali, K/DA ALL OUT Evelynn et K/DA ALL OUT Kai'Sa. Et enfin, les joueurs pourront débloquer K/DA ALL OUT Kai'Sa édition prestige avec 2 000 jetons du Mondial jusqu'au 24 novembre 2020. Ces skins sont également disponibles en prévisualisation dès aujourd'hui sur le PBE. Séraphine, son skin K/DA ALL OUT et les nouveaux skins K/DA ALL OUT sortiront quant à eux le 29 octobre 2020 à 22 heures.

Liste complète du contenu K/DA :

Séraphine, Chanteuse rêveuse - Champion (support/voie du milieu) ;

K/DA ALL OUT Séraphine - Skin ultime à 3 250 RP (avec trois formes différentes qui suivent son parcours sur les réseaux sociaux, à déverrouiller après l'achat) ;

K/DA ALL OUT Ahri - Skin épique à 1 350 RP ;

K/DA ALL OUT Evelynn - Skin épique à 1 350 RP ;

K/DA ALL OUT Akali - Skin épique à 1 350 RP ;

K/DA ALL OUT Kai'Sa - Skin épique à 1 350 RP ;

K/DA ALL OUT Kai'Sa - Skin prestige débloqué avec 2 000 jetons du Mondial.

Pour la liste complète du contenu du Mondial 2020 dans League of Legends, rendez-vous sur l'article du Support.

K/DA dans Legends of Runeterra :

Dans Legends of Runeterra, la fête bat son plein avec l'évènement K/DA ALL OUT. Tous ceux qui joueront à Legends of Runeterra à partir du 28 octobre 2020 recevront gratuitement le passe d'évènement K/DA ALL OUT, ce qui leur octroiera un ensemble complet de cartes de sorts épiques inspirées de K/DA ALL OUT Séraphine, Ahri, Evelynn, Akali et Kai'Sa.K/DA dans Legends of Runeterra :

Liste complète du contenu K/DA :

Nouvelles cartes - Des cartes de sort épiques inspirées de chaque membre de K/DA et de leur nouvelle collaboratrice, Séraphine, seront disponibles de façon permanente sur Runeterra pour augmenter la collection des joueurs.

- Des cartes de sort épiques inspirées de chaque membre de K/DA et de leur nouvelle collaboratrice, Séraphine, seront disponibles de façon permanente sur Runeterra pour augmenter la collection des joueurs. Passe d'évènement K/DA ALL OUT - Tous les joueurs recevront gratuitement un passe d'évènement en se connectant à Legends of Runeterra à partir du 28 octobre 2020. Il contient une série complète de nouvelles cartes K/DA. Vous pourrez améliorer ce passe pour obtenir un nouveau Gardien appelé Stellacorn, de nouvelles variantes de Gardiens inspirées de K/DA, des emotes et des dos de cartes.

- Tous les joueurs recevront gratuitement un passe d'évènement en se connectant à Legends of Runeterra à partir du 28 octobre 2020. Il contient une série complète de nouvelles cartes K/DA. Vous pourrez améliorer ce passe pour obtenir un nouveau Gardien appelé Stellacorn, de nouvelles variantes de Gardiens inspirées de K/DA, des emotes et des dos de cartes. Mode de jeu K/DA - Dans ce tout nouveau mode de jeu, K/DA Star Power, les joueurs peuvent choisir parmi cinq decks inspirés de chaque membre de K/DA et de Séraphine. Chaque deck possède une compétence ultime toujours active qui complète son sort.

- Dans ce tout nouveau mode de jeu, K/DA Star Power, les joueurs peuvent choisir parmi cinq decks inspirés de chaque membre de K/DA et de Séraphine. Chaque deck possède une compétence ultime toujours active qui complète son sort. Plateau K/DA - Le tout nouveau plateau K/DA est équipé de versions instrumentales spéciales des musiques emblématiques de K/DA, que les joueurs peuvent changer en pleine partie pour créer le mix parfait.

K/DA dans Teamfight Tactics :

Les joueurs pourront acheter deux variantes de petites légendes pour le Chevalier plumé, Goupireuil, Pulseiche, Corgnon, Lumicorne, inspirées du skin d'origine de K/DA, de leurs nouveaux skins ALL OUT et de leur EP. Les œufs de petites légendes K/DA coûteront 490 RP chacun et chaque variante sera disponible à l'achat direct pour 925 RP. Les petites légendes inspirées de K/DA seront disponibles le 12 novembre 2020.

Liste complète du contenu K/DA :