K/DA : Séraphine rejoint le groupe virtuel pour MORE, le premier single de l'EP ALL OUT

Après POP/STARS en 2018, le groupe virtuel K/DA composé de personnages de League of Legends a fait son retour avec THE BADDEST, dont le seul titre a de quoi nous mettre la chanson en tête. Riot Games n'en a pas terminé, loin de là, puis c'est tout un album nommé ALL OUT qui va débarquer le 6 novembre. Si vous en vouliez plus, vous allez donc être servis, à commencer avec MORE justement, dont le clip a été diffusé hier soir.

Cette fois, Arhi, Akali (respectivement MIYEON et SOYEON de (G)I-DLE), Kai'Sa (Jaira Burns) et Evelynn (Madison Beer) sont accompagnées de Séraphine (Lexie Liu), influenceuse et artiste dans le multivers de LoL, pour un titre de K-Pop entraîneur dans la droite lignée des deux précédents. Le clip est lui toujours au top en termes de qualité visuelle, comme nous y a habitué Riot Games, et n'a rien à envier aux MV de grands groupes musicaux. Et pour parfaire le tout, différents visuels dont des polaroïds entre réalité et fiction sont à découvrir en page suivante.

K/DA est devenu un phénomène grand public en 2018 grâce à son titre POP/STARS qui atteint le haut des classements iTunes (n° 1 classement K-Pop, n° 2 classement Pop), Billboard (n° 1 numérique mondial) et plus de 170 millions d'écoutes sur diverses plateformes. À ce jour, le clip a atteint plus de 340 millions de vues, ce qui en fait le titre de lancement d'un groupe de K-Pop le plus populaire de l'histoire de YouTube. Leur dernier titre, THE BADDEST cumule quant à lui déjà plus de 27,6 millions de vues sur YouTube et plus de 38 millions d'écoutes sur Spotify en seulement deux mois d’existence.

D'autres chanteuses participeront sur l'album, les différents membres du groupe n'ayant pas de voix fixe leur étant affiliée. Nous retrouverons donc Bea Miller, Wolftyla, Kim Petras, Bekuh Boom, Aluna, Twice et Annika Wells sur cet EP de cinq pistes.

