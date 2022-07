PUBG Mobile : BLACKPINK: The Virtual, un premier concert virtuel autour du célèbre groupe de K-pop annoncé

Fortnite a su créer l'évènement de bien des manières, mais ses concerts virtuels à l'instar de ceux de Travis Scott et Ariana Grande ont particulièrement marqué les mémoires. Cela va visiblement inspirer la concurrence, car PUBG Mobile va très bientôt organiser son premier show musical numérique.

Oui, un concert virtuel de BLACKPINK, le groupe de K-pop qui a conquis toute la scène depuis 2016, va se tenir à la fin du mois. Des représentations numériques sont prévues les 22 et 23 puis 29 et 30 juillet en Amérique du Nord, tandis que le reste du monde pourra les visionner les 23 et 24 puis 30 et 31 juillet. Le ticket pour profiter de l'évènement sera gratuit pour tous les joueurs ayant téléchargé l'application sur iOS ou Android avant le 15 juillet, les autres devront acheter un Concert Resource Pack dont le prix (ou la gratuité) n'a pas encore été précisé.

Nous ne savons pas encore ce que proposera BLACKPINK: The Virtual, mais Krafton devrait après tout garder le secret jusqu'au dernier moment pour épater sa communauté. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il collabore avec les chanteuses sud-coréennes, un évènement spécial avait eu lieu l'année dernière dans PlayerUnknown's Battlegrounds (disponible à partir de 8,99 € sur Amazon.fr) pour débloquer des objets cosmétiques en lien avec l'univers de Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé.