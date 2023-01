PUBG Mobile : Bruce Lee s'invite dans le free-to-play

Tencent n'est pas près d'arrêter les collaborations pour rajouter du contenu dans PUBG Mobile, et après The Boys, BLACKPINK ou plus récemment Lionel Messi, voilà que le studio annonce que Bruce Lee va s'inviter dans son jeu de tir free-to-play. Une collaboration réalisée en partenariat avec The Bruce Lee Family Company, qui gère l'image de la star depuis sa disparition en 1973.

Les joueurs de PUBG Mobile vont ainsi pouvoir découvrir à partir du 10 janvier prochain L'épreuve de force martiale, rajoutée avec la future mise à jour 2.4 et qui inclura du contenu inspiré de l'acteur dans plusieurs cartes du jeu. Bien évidemment, il y aura des objets cosmétiques à débloquer, comme des couvre-chefs et des ensembles de tenue, dont la célèbre combinaison jaune devenue culte après Le Jeu de la mort. En plus des sets Bruce Lee Kung Fu Soul, Melee Expert et Mr. Kung Fu, des skins pour les véhicules et les parachutes seront disponibles, ainsi que des emotes. Vincent Wang, responsable de l’édition de PUBG Mobile, commente :

À ce jour, Bruce Lee est toujours une source d’inspiration pour tellement de personnes à travers le monde. C’est l'une des stars les plus influentes et les plus connues du XXe siècle, et de nombreux joueurs de PUBG Mobile sont de grands fans. Nous sommes incroyablement fiers d'honorer son héritage, en ajoutant au jeu de nombreux éléments de son look caractéristique et de sa personnalité. J'espère que ce partenariat offrira une expérience incroyable aux joueurs de PUBG Mobile comme aux fans de Bruce Lee.

Dennis Chang, directeur associé de The Bruce Lee Family Company, rajoute :

Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'annoncer notre nouveau partenariat avec PUBG Mobile, l'un des jeux mobiles les plus populaires au monde . Alors que, à travers le monde, les communautés des jeux en ligne continuent de croître à des niveaux sans précédent, nous avons de la chance d'avoir trouvé un partenaire aussi ouvert à la collaboration que PUBG Mobile, un jeu qui est toujours à l'avant-garde de la tendance de croissance phénoménale des jeux mobiles et qui a créé une expérience si passionnante et innovante qui résonne vraiment avec la fanbase de Bruce Lee.

Enfin, les développeurs précisent qu'il sera possible de participer à l'évènement Dreamrealm Apprentice du 10 au 26 janvier prochain pour débloquer des récompenses exclusives au travers d'épreuves difficiles en compagnie de Bruce Lee. Vous pouvez retrouver Bruce Lee - L'intégrale à 15 € sur Amazon.