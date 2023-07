PUBG Mobile : la collaboration avec Dragon Ball Super arrive enfin, avec 2 modes spéciaux, des héros jouables et du contenu cosmétique

Suivant la voie tracée et décomplexée ouverte par Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds enchaîne les collaborations avec d'autres licences. Sa déclinaison PUBG Mobile doit ainsi depuis un an accueillir du contenu en lien avec Dragon Ball Super, qui vient enfin d'être présenté.



PUBG MOBILE Version 2.7 drops July 13th! Get ready for the Dragon Ball Super adventure and many other exciting new updates! https://t.co/BObZGxJ08Q #PUBGMOBILE #PUBGMxDragonBallSuper #DragonBallSuper pic.twitter.com/9AXK3qBie4

La collaboration avec la série animée débutera en effet sur 13 juillet avec la mise à jour 2.7 et sera très généreuse. Elle introduira 2 modes spéciaux que sont Dragon Ball Super, où le but est de collecter les Dragon Balls sur la map pour remporter la partie, et Bataille Royale : Dragon Ball Super, une variante du mode classique avec 5 personnages de licence dotés de pouvoirs sur une carte dans un style anime avec des zones spéciales. Du contenu cosmétique est aussi à prévoir, avec une première vague d'éléments disponible le 14 juillet et l'autre à partir du 11 août. Le patch 2.7 amène sinon le fusil d'assaut ACE32, des nouveautés estivales pour le mode World of Wonder et d'autres nouveautés résumées ci-dessous ou détaillées sur le site officiel.

Un nouveau mode Dragon Ball Super

Du 13 juillet au 4 septembre, le premier des deux modes révolutionnaires, Dragon Ball Super sera disponible et proposera des éléments de Dragon Ball fusionnés avec le gameplay classique du mode bataille royale de PUBG Mobile. Dans ce mode, les joueurs peuvent collecter sept boules de cristal pour invoquer Shenron et faire un vœu à l’autel d’invocation afin d’obtenir de puissants buffs en jeu.

Les joueurs auront la chance de découvrir quatre nouvelles zones de Dragon Ball Super à Erangel, Livik, et Sanhok, construites pour reproduire les lieux et l’architecture de la série ! Le Village Dragon Ball Super, Tenkaichi Budokai, La Maison Kame, et La Tour Karin contiennent tous des objets à découvrir pour les joueurs. De plus, les joueurs pourront jeter la nouvelle Capsule Hoipoi afin qu’elle se transforme en Air Car à trois places, afin de parcourir les champs de bataille.

Cette mise à jour s'accompagne du Ki, qui fait partie intégrante de la série Dragon Ball ! Les joueurs pourront rassembler cette énergie pour améliorer leur mobilité et utiliser le légendaire Kamehameha afin d’éliminer les ennemis et le Buku-iutsu (technique de lévitation) pour voler librement sur la carte. Lorsque les joueurs se retrouvent à court de Ki, ils peuvent manger les Haricots Senzu éparpillés sur la carte et ainsi regagner de la santé et de l'énergie en même temps.

De plus, les joueurs souhaitant un défi supplémentaire peuvent rester à l’écoute afin d’obtenir des détails sur l'épreuve cachée des Dragon Balls. Les joueurs auront pour missions de rechercher sept boules de cristal, alors que leur emplacement est visible par les autres équipes ! Pour remporter la partie, les joueurs devront s’emparer de l’ensemble des boules de cristal, mais également défendre l'autel d'invocation de Shenron pour faire un vœu.

Bataille Royale : Dragon Ball Super

Du 15 juillet au 4 septembre, le deuxième mode Dragon Ball Super apportera un changement de gameplay jamais vu dans PUBG Mobile, transformant les champs de bataille en un monde animé stylisé. Les joueurs abandonneront leurs armes traditionnelles pour incarner l'un des cinq personnages de Dragon Ball Super : Son Goku, Vegeta, Frieza, Piccolo et Ultimate Gohan, pour utiliser leurs mouvements principaux et de soutien uniques durant les combats et ainsi s'efforcer d'être le dernier survivant !

Dans le cadre de ce tout nouveau mode, les joueurs ramasseront des boules de cristal et des cristaux d'esprit au sol afin de restaurer leur énergie et améliorer leurs mouvements, le plus haut niveau étant le niveau 4. Ils pourront utiliser une variété de nouvelles fonctionnalités telles que les points de téléportation et le courant ascendant pour se déplacer et manipuler la carte.

« Dragon Ball et Dragon Ball Super, les franchises de manga et d'anime les plus emblématiques au monde, ont réussi quelque chose de vraiment exceptionnel en restant pertinents et significatifs pour la génération qui a grandi en les regardant et en les lisant, tout en engageant constamment de nouveaux et jeunes publics », a déclaré Vincent Wang, responsable de l'édition de PUBG Mobile chez Tencent Games. « En plus de son attrait multigénérationnel et international, son célèbre thème épique de la conquête et des défis résonne vraiment avec PUBG Mobile et nos joueurs. L'équipe de PUBG Mobile a vraiment travaillé dur pour faire de cette collaboration l'une des plus impressionnantes, en jeu. »

Les joueurs peuvent se préparer à recevoir une multitude de tenues et des objets sur le thème de Dragon Ball Super dès le 14 juillet, notamment des tenues spéciales à l'effigie de Son Goku, Vegeta, Frieza et de leurs compagnons, Pilaf et Karin ! D'autres éléments seront ajoutés plus tard dans le partenariat, le 11 août, ce qui incite les joueurs à garder un œil ouvert pour plus de contenu.

La mise à jour de la version 2.7 apporte également de nombreuses améliorations au niveau du gameplay, notamment au mode créatif World of Wonder avec un nouveau modèle de gameplay éditable Summer Brawl. Mais également, un nouveau fusil d'assaut ACE32, qui sera disponible sur toutes les cartes. De plus, la Saison 13 du Cycle 5 est mise à jour avec du nouveau contenu, des récompenses et des cosmétiques à débloquer. Et enfin, le dernier Royale Pass Ace apportera de nouvelles récompenses de base ainsi que des missions de saison.