PUBG Mobile suit encore les traces de Fortnite, une collaboration avec Dragon Ball Super annoncée

Si c'est bien PlayerUnknown's Battlegrounds qui a popularisé le genre du Battle Royale, il s'est vite laissé dépasser par Fortnite et n'a pas hésité à copier certaines de ses idées depuis. Il n'y a qu'à voir le concert virtuel de Blackpink organisé dans la version mobile dans le cadre d'une collaboration avec le groupe de K-pop pour s'en rendre compte.

Il va encore une fois suivre ses pas avec un autre partenariat. Alors que Fornite a organisé un gros évènement autour de la licence cet été, entre skins, Boules de Cristal et Kaméhaméha, PUBG Mobile vient lui aussi de révéler qu'il allait collaborer avec Dragon Ball Super. Et l'annonce semble un peu précipitée pour surfer sur la vague générée par le concurrent (et la sortie du film Dragon Ball Super: Super Hero), car nous ne savons pas encore ce que réservera le partenariat et, surtout, il ne se concrétisera pas avant 2023...



Néanmoins, si vous êtes un adepte du Battle Royale de Krafton sur iOS et Android, vous allez visiblement pouvoir mettre un peu de Gokû dans vos parties en ligne l'année prochaine. Pour ceux qui préfèrent le jeu sur consoles, la version physique de PlayerUnknown's Battlegrounds est disponible à partir de 6,86 € sur Amazon.fr.