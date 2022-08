Fortnite : l'évènement Dragon Ball Super « Libérez votre puissance » lancé en vidéo, avec des skins, un tournoi et la diffusion d'épisodes

Le suspense est terminé, après les fuites et un teaser qui officialisait juste la collaboration sans rien montrer de pertinent, Epic Games nous dit tout concernant l'évènement Dragon Ball Super qui débarque ce mardi 16 août dans Fortnite. Le Chapitre 3 - Saison 3 va donc accueillir Gokû et plusieurs autres personnages de l'univers créé par Akira Toriyama et qui continue de vivre grâce à la Toei. Libérez votre puissance sera donc disponible jusqu'au 30 août à 10h00, avec son lot de quêtes, des équipements, emotes et skins à obtenir ou acheter pour arborer l'apparence de Gokû, Vegeta, Beerus et Bulma, un tournoi dans le pur esprit de la licence, toute une île à visiter et remplie d'activités thématiques, mais aussi la diffusion d'épisodes de DBS (pas forcément les plus intéressants d'ailleurs).

Vous pouvez retrouver la bande-annonce de la collaboration ci-dessus et tous les détails la concernant dans les lignes suivantes.

APPARAIS, SHENRON, ET EXAUCE MON VŒU ! Le nouvel onglet « Libérez votre puissance ! » fait son apparition dans le jeu, rempli de quêtes et de récompenses. Cette nouvelle page d'évènement, accessible à tous les joueurs, permet de suivre votre niveau de puissance qui augmente lorsque vous accomplissez les nouvelles quêtes Dragon Ball, disponibles pour une durée limitée dans le Battle Royale et sur l'île d'aventure de Dragon Ball. Sept ensembles de quêtes seront proposés pour tester votre force, votre agilité, votre concentration et bien d'autres compétences. Pour chaque ensemble d'entraînement accompli, vous obtiendrez une Dragon Ball et votre niveau de puissance augmentera. Cela déverrouille de superbes récompenses comme l'accessoire de dos Dragon Radar, des emotes, des aérosols et des niveaux du Passe de combat. Finissez votre entraînement et récupérez les sept Dragon Balls pour obtenir le planeur Shenron ! Les quêtes et les récompenses de l'évènement Libérez votre puissance ! sont disponibles jusqu'au 30 août 2022 à 10h00. Veuillez noter que l'accessoire de dos Dragon Radar et le planeur Shenron ne sont pas des récompenses exclusives à l'évènement Libérez votre puissance ! et pourront être proposées ultérieurement dans la boutique d'objets. BATTEZ-VOUS EN CONSULTANT LES TABLEAUX DES DUELS Les plus grands combattants cherchent à se dépasser en permanence. Voilà pourquoi nous vous présentons les tableaux des duels ! Les tableaux des duels vous mettent face à un adversaire que vous devez vaincre pour devenir le joueur le plus fort de l'Île ! Les deux joueurs doivent interagir avec un tableau de l'île pour entrer en combat. Lorsque votre adversaire est désigné, vous avez accès à sa position sur votre carte et vice versa. Vous disposez alors de cinq minutes pour vaincre votre adversaire et sortir victorieux ! Les tableaux de duels remplacent temporairement les tableaux de contrats et se trouvent donc aux mêmes emplacements.

IL EST TEMPS DE DÉPASSER VOS LIMITES DANS LE BATTLE ROYALE Maniez les pouvoirs des objets de Son Gokû avec son Kaméhaméha et son nuage magique (Kinto-un) dans le Battle Royale ! Durant chaque partie, des livraisons mises en place par la Capsule Corporation tombent du ciel. Récupérez le Kaméhaméha et envoyez un rayon d'énergie dévastateur vers le moindre adversaire qui croise votre chemin, ou faites appel au nuage magique (Kinto-un) pour survoler l'Île. De plus en plus de capsules font leur apparition à mesure que la tempête se referme, alors gardez l'œil ouvert pour ne pas rater l'occasion de mettre votre puissance à l'épreuve lors d'un duel épique ! Remarque : les objets Kaméhaméha et Nuage magique (Kinto-un) ne sont pas disponibles durant les évènements et les modes de jeu compétitifs (Arènes ou tournois), à l'exception du Tournoi du plus fort.

TROUVEZ BULMA ! Sur une toute petite île au large des côtes de l'Île principale, vous trouverez la maison de Kamesennin ! Allez jeter un coup d'œil dans ce lieu légendaire de l'univers Dragon Ball. Et si vous êtes prêts à vous séparer de quelques-uns de vos lingots, parlez à Bulma qui se promène sur l'île, toujours prête à vous fournir des objets puissants.

FESTIVAL D'ÉPISODES DE DRAGON BALL SUPER À partir du 16 août et jusqu'au 17 septembre 2022, les fans de la série Dragon Ball Super (mais aussi les curieux qui souhaitent la découvrir) pourront s'embarquer sur un bateau de croisière créé par l'équipe de Vysena Studios, pour se détendre en regardant une sélection d'épisodes de Dragon Ball Super ! Vous trouverez le Festival d'épisodes de Dragon Ball Super dans le menu Découvrir, mais vous pouvez aussi regarder un épisode spécifique en utilisant les codes d'îles suivants : Dragon Ball Super - Episode 09: Thanks for Waiting, Lord Beerus! A Super Saiyan God is Born at Last! – (Code de l'île bientôt disponible). Shenron explique comment créer un Saiyan divin. Pour cela, il faut que cinq Saiyans à l'âme pure déversent leur esprit dans un Saiyan au cœur juste. La transformation demande plus de Saiyans qu'il n'y en a à bord, mais Videl choisit ce moment pour faire une incroyable révélation !

– (Code de l'île bientôt disponible). Shenron explique comment créer un Saiyan divin. Pour cela, il faut que cinq Saiyans à l'âme pure déversent leur esprit dans un Saiyan au cœur juste. La transformation demande plus de Saiyans qu'il n'y en a à bord, mais Videl choisit ce moment pour faire une incroyable révélation ! Dragon Ball Super - Episode 10: Show Us, Goku! The Power of a Super Saiyan God!! – (Code de l'île bientôt disponible). Gokû est parvenu à se transformer en Saiyan divin et affronte à présent le Dieu de la Destruction dans un duel qui déterminera le destin de la Terre. Mais le Saiyan divin est si puissant que Gokû peine à se contrôler. Le vrai combat commence !

– (Code de l'île bientôt disponible). Gokû est parvenu à se transformer en Saiyan divin et affronte à présent le Dieu de la Destruction dans un duel qui déterminera le destin de la Terre. Mais le Saiyan divin est si puissant que Gokû peine à se contrôler. Le vrai combat commence ! Dragon Ball Super - Episode 11: Let’s Keep Going, Lord Beerus! The Battle of the Gods! – (Code de l'île bientôt disponible). Maintenant que Gokû contrôle mieux ses pouvoirs, sa puissance de combat augmente. Le combat s'envole vers les limites de la stratosphère et Beerus s'en prend violemment à Gokû pour réveiller la puissance de ce dernier. Même si ses blessures guérissent, pourra-t-il supporter la vraie force des pouvoirs de Beerus ?

– (Code de l'île bientôt disponible). Maintenant que Gokû contrôle mieux ses pouvoirs, sa puissance de combat augmente. Le combat s'envole vers les limites de la stratosphère et Beerus s'en prend violemment à Gokû pour réveiller la puissance de ce dernier. Même si ses blessures guérissent, pourra-t-il supporter la vraie force des pouvoirs de Beerus ? Dragon Ball Super - Episode 13: Goku, Surpass Super Saiyan God! – (Code de l'île bientôt disponible). Gokû continue à surprendre Beerus avec ses pouvoirs grandissants. Ils commencent à se battre en utilisant toute leur puissance, mais l'aura de Saiyan divin qui entoure Gokû perd en intensité et il finit par redevenir un simple Super Saiyan. Gokû a-t-il vraiment la moindre chance de gagner ?

– (Code de l'île bientôt disponible). Gokû continue à surprendre Beerus avec ses pouvoirs grandissants. Ils commencent à se battre en utilisant toute leur puissance, mais l'aura de Saiyan divin qui entoure Gokû perd en intensité et il finit par redevenir un simple Super Saiyan. Gokû a-t-il vraiment la moindre chance de gagner ? Dragon Ball Super - Episode 81: Bergamo the Crusher vs. Goku! Whose Strength Reaches the Wild Blue Yonder?! – (Code de l'île bientôt disponible). Le troisième combattant de l'univers 9 tente de convaincre Zen-O de ne pas éradiquer purement et simplement les univers. Zen-O accepte à une seule condition : l'univers 9 doit remporter le match de démonstration. Cependant, si Gokû gagne, l'univers entier sera détruit !

– (Code de l'île bientôt disponible). Le troisième combattant de l'univers 9 tente de convaincre Zen-O de ne pas éradiquer purement et simplement les univers. Zen-O accepte à une seule condition : l'univers 9 doit remporter le match de démonstration. Cependant, si Gokû gagne, l'univers entier sera détruit ! Dragon Ball Super - Episode 98: Ah, the Uncertainty! A Universe Despairs!! – (Code de l'île bientôt disponible). Le tournoi n'est que chaos dès le départ. Gokû et son équipe de l'univers 7 deviennent rapidement la cible des autres univers. Gokû, qui s'était retrouvé isolé de son équipe, se retrouve entouré de nombreux adversaires. Mais lorsque Vegeta intervient, les choses se corsent d'autant plus !

L'ÎLE D'AVENTURE DE DRAGON BALL Préparez-vous à participer à une aventure de collecte Dragon Ball dès le 19 août 2022. Explorez une île inspirée par les lieux emblématiques de l'univers Dragon Ball. Envolez-vous pour une course d'anneaux sur un nuage magique (Kinto-un) au palais de Dieu, préparez-vous à manger dans la maison de Gokû et frottez-vous à une course d'obstacles à traverse la salle de l'esprit et du temps. Et ce n'est qu'un aperçu des défis qui vous attendent pour récupérer les Dragon Balls. Lorsque vous serez prêt, mettez votre pouvoir à l'épreuve dans l'arène ouverte de joueur contre joueur « Tenkaichi Budokai » ou continuez simplement votre exploration !

TOURNOI DU PLUS FORT Maîtrisez votre pouvoir, puis libérez-le dans le Tournoi du plus fort qui aura lieu en mode compétitif dans toutes les régions le 18 août 2022 ! Participez à cette compétition en duo dans Battle Royale pour tenter de gagner les prix suivants : Classement dans les 50 % supérieurs : l'emote Vegeta fâché ;

; 8 points gagnés au classement principal : l'icône de bannière Kanji de Gokû ;

; 3 points Kaméhaméha gagnés : l'aérosol Repas de Beerus. Faites jusqu'à dix parties de Fortnite pendant la fenêtre de trois heures de votre région. Vous pouvez retrouver dès maintenant les horaires spécifiques des évènements de chaque région dans l'onglet Compétition du jeu. Le Tournoi du plus fort aura également recours à un classement Kaméhaméha supplémentaire, qui récompensera les joueurs qui parviennent à réaliser une élimination avec le puissant Kaméhaméha ! Obtenez 3 points d'élimination au Kaméhaméha pour remporter l'aérosol Repas de Beerus. Les joueurs doivent activer l'authentification à 2 facteurs et avoir un compte Epic vérifié pour participer. Leur compte doit également être niveau 50 ou plus. (Vous pouvez consulter le niveau de votre compte dans l'onglet « Carrière » de Fortnite.) Pour plus d'informations sur les critères d'éligibilités, veuillez vous référer au règlement officiel du Tournoi du plus fort.

BOUTIQUE D'OBJETS DRAGON BALL Disponible maintenant dans la boutique d'objets ! SON GOKÛ Un Saiyan qui a grandi sur Terre et qui l'a protégée de nombreux ennemis. Son nom de Saiyan est Kakarot. Il aime se battre, et plus son adversaire est puissant, plus il y prend du plaisir ! À la suite du tournoi du plus fort, il découvre qu'il y a encore de puissants combattants dans l'univers qu'il n'a pas affrontés, et s'entraîne donc pour devenir encore plus fort. (Les styles alternatifs Super Saiyan, Super Saiyan bleu et Ultra instinct, ainsi que l'emote Accumulation de ki de Gokû sont inclus. L'emote universelle Accumulation de ki est vendue séparément.)

VEGETA Un fier prince Saiyan qui entretient une intense rivalité avec Gokû. Autrefois, c'était un guerrier cruel et maléfique, mais après avoir combattu Gokû, son cœur s'est purifié.

Vegeta s'entraîne pour battre Gokû, mais il se sent menacé par Freezer après sa résurrection lors du tournoi du plus fort. (Les styles alternatifs Super Saiyan, Super Saiyan bleu et Super Saiyan bleu (évolué), ainsi que l'emote Accumulation de ki de Vegeta sont inclus. L'emote universelle Accumulation de ki est vendue séparément.)

BULMA La première amie que Gokû rencontre. Bulma cherche les Dragon Balls avec Gokû et ses amis, et il lui arrive souvent de les aider à se sortir d'un mauvais pas.

Issue d'une bonne famille, c'est la fille du fondateur de Capsule Corporation, l'inventrice du Dragon Radar et une génie de la mécanique. C'est la femme de Vegeta et la mère de Trunks. (Le style Blouse de labo est inclus.)

BEERUS Un Dieu de la destruction, chargé de maintenir l'équilibre de l'univers.

Lorsqu'il est de mauvais poil, il détruit n'importe quelle planète ou forme de vie qui se trouve sur son chemin. Il rencontre Gokû alors qu'il se rend sur Terre avec pour objectif de combattre un Saiyan divin. Mais les actions de Gokû vont l'obliger à changer ses plans. Il aime manger de bons petits plats et dormir.

ACCESSOIRES DE DOS Bâton magique (Nyoibo) : un mystérieux bâton confié à Gokû par son grand-père Son Gohan.

Poisson oracle : le poisson-prophète de Beerus. Il est du genre étourdi.

Carapace de Kamesennin : portée par Kamesennin en personne.

PIOCHES, PLANEURS ET EMOTES Pioche Bâton magique (Nyoibo) : un mystérieux bâton confié à Gokû par son grand-père Son Gohan.

: un mystérieux bâton confié à Gokû par son grand-père Son Gohan. Pioche Bâton de Kamesennin : utilisé par Kamesennin en personne.

: utilisé par Kamesennin en personne. Planeur Nuage magique (Kinto-un) : un mystérieux nimbus confié à Gokû par Kamesennin.

: un mystérieux nimbus confié à Gokû par Kamesennin. Planeur Nacelle : principalement employée pour conquérir les autres planètes.

: principalement employée pour conquérir les autres planètes. L'emote Accumulation de ki : montrez votre puissance.

: montrez votre puissance. L'emote Danse de fusion : vous n'avez pas oublié la chorégraphie, au moins ?

: vous n'avez pas oublié la chorégraphie, au moins ? L'emote Concentration de ki : montrez votre puissance.



Démonstration de l'emote Accumulation de ki

Les joueurs pourront également obtenir ces objets dans des packs ! Le pack Gokû et Beerus contient la tenue Gokû, l'accessoire de dos Bâton magique (Nyoibo), la pioche Bâton magique (Nyoibo), l'emote Accumulation de ki de Gokû, la tenue Beerus, l'accessoire de dos Poisson oracle et l'écran de chargement Libérez votre puissance.

contient la tenue Gokû, l'accessoire de dos Bâton magique (Nyoibo), la pioche Bâton magique (Nyoibo), l'emote Accumulation de ki de Gokû, la tenue Beerus, l'accessoire de dos Poisson oracle et l'écran de chargement Libérez votre puissance. Écran de chargement Libérez votre puissance.

Le pack Vegeta et Bulma contient la tenue Vegeta, l'emote Accumulation de ki de Vegeta et la tenue Bulma.

contient la tenue Vegeta, l'emote Accumulation de ki de Vegeta et la tenue Bulma. Le pack d'équipement de Dragon Ball contient le planeur Nuage magique (Kinto-un), le planeur Nacelle, l'emote Danse de fusion, la pioche Bâton de Kamesennin et l'accessoire de dos Carapace de Kamesennin.

Voilà, vous savez tout. Si vous vouliez savoir qui de Superman ou Gokû est le plus fort, vous pourrez en décider dans Fortnite désormais. Des V-Bucks sont en vente sur Amazon si besoin.