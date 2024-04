PUBG Mobile : les héros d'un anime à succès déboulent sur le champ de bataille

Pour faire vivre PUBG Mobile, Krafton n'hésite pas à réaliser des collaborations, notamment avec des animes. Nous avons déjà eu droit à du contenu tiré de Dragon Ball Super l'année dernière, mais cette fois, le studio rajoute des objets et récompenses inspirés d'un anime au ton bien différent.

Depuis 2019, le manga Spy x Family passionne les amateurs de shōnen, l'œuvre de Tatsuya Endō a eu droit à une adaptation en anime via deux saisons produites par CloverWorks et Wit Studio. Spy x Family suit Loid Forger, un espion qui se retrouve à fonder une famille atypique pour une mission secrète, se mariant à une femme tueuse à gages et adoptant une fille dotée de pouvoirs télépathiques. Plusieurs ensembles de tenues et des récompenses inspirés de Spy x Family sont désormais dans PUBG Mobile, voici ce qu'il faut retenir :

Les joueurs de PUBG Mobile peuvent enrichir leur expérience grâce à une nouvelle sélection d'objets SPY×FAMILY, comme : L'ensemble Spy x Family Twilight ;

L'ensemble Spy x Family Thorn Princess ;

Les talons aiguilles Spy x Family Yor ;

La coiffure Spy x Family Anya ;

Le planeur Spy x Family Bond ;

L'ornement Spy x Family Bond ;

L'ornement Spy x Family Mr. Chimera ;

La Spy x Family Dacia ;

Le Spy x Family Parachute. Ces objets Spy x Family uniques seront disponibles jusqu'au 12 mai et permettront aux joueurs de PUBG Mobile de dominer le champ de bataille avec style.



PUBG Mobile et Spy x Family s’associent également pour proposer une nouvelle série de récompenses en jeu. Après avoir accompli certaines quêtes, les joueurs remporteront des points qui leur permettront de débloquer des objets Spy x Family supplémentaires, comme l’apparence de véhicule Dacia Spy x Family. Lorsqu'ils atteindront le niveau 20, les joueurs de PUBG Mobile pourront choisir l’ensemble de leur personnage préféré comme récompense : soit le set Spy x Family Twilight, soit le set Spy x Family Thorn Princess. De plus, atteindre le niveau 20 débloque une récompense unique sous la forme d'un coffre au trésor, que les joueurs pourront ouvrir pour avoir une chance d'acquérir le prestigieux avion Spy x Family Bond. Les joueurs qui collectionnent tous les objets et ensembles Spy x Family recevront également une récompense exclusive.

Comme indiqué plus haut, la collaboration avec Spy x Family est disponible jusqu'au 12 mai prochain dans PUBG Mobile. Le titre est jouable en free-to-play sur iOS et Android, vous pouvez découvrir le manga Spy x Family à 7,20 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

