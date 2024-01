SPYxANYA: Operation Memories date son arrivée sur consoles, la patience sera de rigueur

En septembre dernier, Bandai Namco nous a surpris en dévoilant SPYxANYA: Operation Memories, un jeu prenant place dans l'univers populaire de SPY×FAMILY, qui a eu droit dans les mois suivants à une courte saison 2 pour son anime et au long-métrage d'animation CODE: White, donnant même lieu à une collaboration avec Street Fighter 6. Le jeu centré autour d'Anya Forger est d'ores et déjà paru au Japon sur Switch juste avant les fêtes, mais il est également attendu sur PS5, PS4 et PC, avec un lancement international au passage. Malheureusement, il va falloir se montrer extrêmement patient avant d'en profiter, même si cela lui évitera ce début d'année fort chargé.

En effet, SPYxANYA: Operation Memories vient d'être daté au 28 juin 2024 sur PS5, PS4 et Switch, les versions PlayStation étant également attendues la veille au Japon. Quid des joueurs PC ? Ils devront prendre encore plus leur mal en patience, car la date de lancement sur Steam sera dévoilée plus tard, suggérant qu'elle sera encore plus tardive à moins d'une bonne surprise.

La bande-annonce nous rappelle de son côté ce que nous proposera cet adorable jeu développé par Groove Box Japan, dont nous avions déjà pu voir du gameplay. La cible est clairement de bas âge en plus des fans, avec divers mini-jeux, des scènes de la vie quotidienne de la jeune fille et de la personnalisation avec de nombreux costumes et accessoires, le but étant de remplir le carnet dans le cadre d'un projet scolaire.

Il sera possible de se procurer une édition Deluxe incluant deux DLC, le Pack de tenue captivante (Tenue élégante, Tenue d'infiltration, 10 000 PJ et Statue de Chimera doublant les Eurêkas) et le Pack de tenue enthousiaste (Ensemble en denim, Ensemble punk, 10 000 PJ et Statue de manchot doublant les PJ), avec en bonus le Pack de sorties Deluxe (Chapeau directeur Chimera et Ensemble de Bond pour Anya).

Si vous appréciez SPY×FAMILY ou souhaitez vous y mettre, les mangas sont en vente sur Amazon et à la Fnac au prix de 7,20 € l'unité.