SPYxANYA: Operation Memories vient enfin prolonger le plaisir de l'anime, bonne humeur garantie

En fin d'année dernière, Bandai Namco dévoilait SPYxANYA: Operation Memories ou SPY×FAMILY OPERATION DIARY dans l'Archipel, un petit jeu signé Groove Box Japan proposant de nous faire incarner Anya Forger. Avec la saison 2 de l'anime diffusée dans la foulée et l'excellent film d'animation SPY×FAMILY CODE: White, autant dire que tout était là pour faire craquer les fans, surtout que la version Switch est parue le 21 décembre au Japon. Dans le reste du monde, il aura fallu patienter jusqu'à ce vendredi 28 juin pour en profiter.

SPYxANYA: Operation Memories est donc désormais disponible dans tous les territoires concernés sur PS5, PS4, Switch et PC (Steam). Sa bande-annonce de lancement met donc en avant les moments que la famille Forger va passer ensemble alors qu'Anya doit réaliser un journal photo dans le cadre de ses activités scolaires à l'Académie Eden, que ce soit à la plage, au restaurant, au parc, au musée, à l'aquarium ou au musée. En plus de ça, une quinzaine de mini-jeux est proposée (bowling, cartes, etc.) et, que cela en fasse partie ou soit en supplément, nous pouvons visiblement incarner Loid et Yor durant leurs activités en tant qu'Agent Twilight et Princesse Ibara. Plus de 80 costumes et tout un tas d'éléments de personnalisation (accessoires, coupes de cheveux...) sont à obtenir pour changer l'apparence d'Anya, Loid, Yor et Bond.

Si SPYxANYA: Operation Memories vous intéresse, seule une version physique sur Switch est disponible, vendue 44,99 € sur Amazon et chez Cdiscount, ou 49,99 € à la Fnac. Sur PC, Gamesplanet propose le jeu à partir de 42,49 €.