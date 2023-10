SPYxANYA: Operation Memories nous donne le sourire avec une élégante bande-annonce de gameplay

La saison 2 de l'anime SPY×FAMILY vient tout juste de démarrer et Bandai Namco en a profité pour diffuser dans l'Archipel une bande-annonce de SPYxANYA: Operation Memories, la première du genre en dehors de son teaser de révélation durant le Nintendo Direct. Au pays du Soleil-Levant, le jeu se nomme d'ailleurs SPY×FAMILY OPERATION DIARY, le choix de le changer à l'international étant pour le coup assez douteux puisqu'avoir le titre du manga et de son adaptation à l'écran l'aurait bien plus mis en avant.

Si comme nous vous souhaitiez voir ce que donnera le gameplay de ce jeu signé Groove Box Japan, cette vidéo du jour répond parfaitement à nos attentes. Parmi la quinzaine de mini-jeux qui sera incluse, nous avons donc un aperçu d'une séance de sport en compagnie de Yor où il faudra appuyer sur les bonnes touches avec le parfait timing pour marquer des points, suivi d'un découpage de légumes en cuisine et un repas où Yuri s'empiffre. À l'Académie Eden, nous retrouverons également des passages repris de l'œuvre originale avec un match de volley et des passages en cours, mais aussi une partie de cartes opposant Anya à Damian Desmond où l'héroïne utilisera ses pouvoirs pour triompher. Nous voyons également ce que donnera la personnalisation à l'aide de plus de 80 types de vêtements, accessoires et coiffures en tout genre, les diverses activités en famille et évidemment la prise de photos pour illustrer le journal de la jeune fille.

Bref, c'est adorable, les fans devraient apprécier. SPYxANYA: Operation Memories est pour rappel attendu le 21 décembre 2023 sur Switch au Japon, avec des sorties sur PS5 et PS4 début 2024. En Occident, une version PC (Steam) sera également disponible et le lancement est prévu pour l'année prochaine sans plus de précision. Si vous appréciez la licence, les mangas SPY×FAMILY sont vendus 7,20 € sur Amazon et à la Fnac.