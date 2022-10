PUBG Mobile : un partenariat avec Lionel Messi annoncé pour le free-to-play

Krafton continue de faire vivre son jeu PUBG Mobile au travers de collaborations plus ou moins improbables. Après BLACKPINK et Dragon Ball Super, les développeurs annoncent un partenariat avec une légende vivante du football, à savoir Lionel Messi. Pour rappel, Neymar Jr. est quant à lui devenu ambassadeur de PUBG: Battlegrounds cette année.

Le footballeur argentin, évoluant actuellement au Paris Saint-Germain, sera au cœur d'une collaboration qui sera introduite en novembre prochain avec la mise à jour 2.3. Les joueurs de PUBG Mobile pourront retrouver des tenues en jeu et d'autres objets cosmétiques pendant une durée limitée. Lionel Messi déclare :

Les jeux vidéo ont toujours grandement fait partie de ma vie. Je les trouve très utiles pour me détendre et profiter de mon temps quand je ne m’entraîne pas, et aussi pour approfondir mon lien avec mes coéquipiers, amis et familles. PUBG Mobile est tellement amusant, et je compte parmi les millions de fans à travers le monde. Je suis fier de ce sur quoi j’ai pu travailler et j’invite tous les joueurs à me rejoindre sur PUBG Mobile.