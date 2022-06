PUBG Mobile : une collaboration avec The Boys dévoilée en vidéo

Dans quelques jours arrivera la troisième saison de The Boys, une série qui fait le bonheur des abonnés Amazon Prime Video. Et pour fêter ça, Sony Pictures Television s'est associé avec Krafton, développeur de PUBG Mobile, pour introduire du contenu dans le Battle Royale free-to-play à succès.

Les joueurs sur mobiles pourront ainsi retrouver des objets exclusifs comme les super-combinaisons de Homelander, Starlight et Soldier Boy, mais aussi des skins d'armes, des sacs à dos ou encore un parachute Supes unique. Tout cela arrivera en même temps que la nouvelle saison le 3 juin prochain, mais cinq jours plus tard, nous aurons également droit à l'évènement Supes Spree, dans lequel les joueurs seront rejoints par Billy Butcher pour enquêter sur les méfaits des super-héros. Des corps de coursiers sont retrouvés dans les rues de New York, il faudra récolter des preuves pour avancer dans l'histoire et dévoiler au grand jour les agissements des super-héros, tout cela pour obtenir les Duds de Billy Butcher. Des défis hebdomadaires avec davantage de récompenses seront également proposés tout au long de l'évènement. Anthony Crouts, directeur marketing de PUBG Mobile, commente :

The Boys est une série télévisée révolutionnaire, qui a définitivement changé l’industrie du divertissement de par sa vision ironique des super-héros. Nous nous efforçons toujours de proposer du nouveau contenu à nos joueurs, et cette nouvelle collaboration nous donne l’incroyable opportunité d’intégrer des éléments en temps réel de la nouvelle saison de The Boys, directement dans PUBG Mobile.

Ce contenu tiré de The Boys arrivera le 3 puis le 8 juin dans PUBG Mobile, et il sera disponible jusqu'au 3 juillet prochain. Le Battle Royale est pour rappel free-to-play, vous pouvez retrouver des accessoires pour mobiles sur Amazon.