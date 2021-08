Fortnite : après le Rift Tour d'Ariana Grande, place à une nouvelle skin venue des Gardiens de la Galaxie

Fortnite a comme prévu accueilli ce week-end un nouvel évènement musical, sur le même principe que le désormais culte Fortnite et Travis Scott Présentent : Astronomical. 5 représentations ont eu lieu entre samedi et lundi, pour nous faire vivre le Rift Tour, un spectacle musical tourné autour d'Ariana Grande, avec aussi des titres de Juice WRLD, LSD ou Wolfmother. Les chiffres de fréquentation n'ont pas encore été communiqués, mais si vous voulez revivre cette expérience entre glisse, plateforme, shoot et émerveillement visuel, le replay officiel est disponible ci-dessous.

À part ça, la collection de skins en collaboration avec Marvel va s'agrandir avec Gamora, représentante des Gardiens de la Galaxie. Elle sera disponible dans la boutique d'objets dès ce dimanche 15 août à 2h00, aux côtés d'un pack comprenant également l'accessoire de dos Cape de Gamora, la pioche Déicide et le planeur Planche déicide. Comme souvent, une Coupe spécial permettra de l'obtenir gratuitement en amont, avec quelques bonus. À noter que Star-Lord fera aussi son retour dans la boutique à cette occasion, lui qui avait été proposé à la vente lors de la Saison 8.

Les enlèvements continuent et tous les efforts pour repousser l'invasion ont jusque-là été vains. Il est temps de demander de l'aide à la femme la plus dangereuse de l'univers... Gamora ! Tenue Gamora dans Fortnite Dernière survivante de Zen-Whoberi, Gamora connaît très bien les effets dévastateurs des invasions planétaires. L'ancienne membre des Gardiens de la Galaxie rejoint le combat afin de préserver et de protéger l'île de Fortnite des envahisseurs. Gamora rejoindra Star-Lord dans la boutique d'objets le 15 août à 2h00 (CEST). N'hésitez pas à obtenir le pack complet avec l'accessoire de dos Cape de Gamora, la pioche Déicide et le planeur Planche déicide. Obtenez la tenue Gamora en avance en participant à la Coupe Gamora Nous célébrons l'arrivée de Gamora en organisant un tournoi en son honneur. Le 11 août, vous aurez la possibilité d'obtenir la tenue Gamora ainsi que son accessoire de dos Cape de Gamora. En duo avec votre partenaire, vous aurez 3 heures pour obtenir le plus de points possible en 10 parties. Les meilleures équipes de chaque région obtiendront la tenue Gamora et l'accessoire de dos Cape de Gamora. Tous les joueurs qui obtiennent au moins 8 points gagneront l'aérosol Fille de Thanos.

Comme toujours, l'authentification à deux facteurs doit être activée sur le compte Epic du joueur, et le compte doit être niveau 30 ou plus. Vous pouvez voir le niveau de votre compte dans l'onglet Carrière du jeu. Veuillez lire le règlement officiel de la Coupe Gamora et consulter l'onglet Compétition dans le jeu pour connaître l'horaire de la coupe dans votre région.





