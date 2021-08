Fortnite : le Rift Tour avec Ariana Grande officialisé et détaillé

La semaine dernière, Epic Games dévoilait brièvement le Rift Tour, avec des concerts de superstars à découvrir dans son jeu free-to-play, et des objets cosmétiques à débloquer. Le contenu restait mystérieux, mais le studio a présenté tout cela en détail sur son site officiel, et comme le laissaient présager les rumeurs, c'est bien Ariana Grande qui sera la star de ce Rift Tour.

Concernant les concerts, Epic Games détaille :

Pour nous assurer que les fans du monde entier puissent profiter du Rift Tour, l'expérience sera disponible lors de cinq représentations réparties sur trois jours. Il est conseillé d'arriver dans Fortnite une heure avant l'événement. Le mode sera activé environ 30 minutes avant chaque représentation. Avant l'arrivée d'Ariana, le Rift Tour commence par des expériences sur le thème de Fortnite en associant des morceaux populaires à des moments basés sur des éléments du jeu. Les horaires : 1re représentation - Samedi 7 août à 0h00 CEST ; 2e représentation - Samedi 7 août à 20h00 CEST ; 3e représentation - Dimanche 8 août à 6h00 CEST ;

4e représentation - Dimanche 8 août à 16h00 CEST ;

5e représentation - Lundi 9 août à 0h00 CEST.









La chanteuse aura bien évidemment droit à sa skin dans la série Icônes, avec la tenue Ariana Grande et son accessoire de dos Piggy Smallz. Les joueurs qui participeront au Rift Tour obtiendront automatiquement le parapluie commémoratif Perce-nuages câlin, et il sera également possible de débloquer un écran de chargement Câlins cosmiques (par Delicious Design League), l'aérosol Faille de maître et l'émoticône Minou nuage en accomplissant quelques quêtes avant les concerts. Enfin, les abonnés au Club de Fortnite qui se connecteront au jeu entre le 5 et le 9 août recevront le parapluie Perce-nuages arc-en-ciel, l'écran de chargement Skye au sommet et une bannière thématique du Rift Tour. S'il vous manque des V-Bucks, vous pouvez en acheter sur Amazon.