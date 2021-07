Fortnite annonce son Rift Tour, un voyage musical à travers des réalités oniriques avec des superstars internationales, vers un nouveau concert en direct ?

Il se trame visiblement quelque chose de grand actuellement dans l'univers de Fortnite, quelque chose qui pourrait rivaliser avec le désormais culte concert virtuel de Travis Scott. Epic Games a déclenché un compte à rebours pour un évènement qui aura lieu la semaine prochaine, visiblement le Rift Tour qu'il officialise aujourd'hui.

Entre le 7 et le 9 août, nous allons assister à « un voyage musical à travers des réalités oniriques » lors duquel « des superstars internationales » vont débarquer dans le Battle Royale. Il y aura 5 représentations en tout, à priori simplement des rediffusions d'un même spectacle, mais seules deux seront visibles depuis l'Europe. Et dès maintenant, vous pouvez participer à des quêtes spéciales accessibles jusqu'au 9 août pour débloquer l'écran de chargement Câlins cosmiques (dessiné par Delicious Design League), l'aérosol Faille de maître et l'emote Minou nuage, et apercevoir un onglet dédié à l'évènement dans le menu du jeu. Plus d'informations nous sont promises pour le 2 août.

La direction artistique très colorée et de précédentes rumeurs font que beaucoup de joueurs pensent que le Rift Tour nous fera découvrir un concert spécial d'Ariana Grande, l'incontournable chanteuse pop. La sémantique du blog d'Epic Games laisse penser que d'autres stars pourraient se joindre à sa représentation, alors nous ne sommes clairement pas au bout de nos surprises. D'ici les révélations de lundi, vous pouvez vous procurer des V-Bucks directement sur Amazon.fr.

