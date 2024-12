Fortnite : direction la Réalité 783 dans la bande-annonce cinématique de la Saison 1 du Chapitre 6 !

Vous reprendrez bien une vidéo de Fortnite ? En plus de la bande-annonce de gameplay de la Saison 1 du Chapitre 6, intitulée Chasseurs de démons (鬼 HUNTERS), Epic Games a également mis en ligne une vidéo qui a clairement satisfait tous les amateurs du lore, puisqu'il s'agit d'une cinématique narrative ! Le Chapitre 5 n'avait pas eu droit à autant d'attention l'an dernier à son lancement et les saisons suivantes mêlaient au mieux quelques passages de ce style avec du gameplay, contrairement à ce qui nous était proposé au Chapitre 4 avec des trailers dédiés comme pour la Saison 4 : Dernière danse. Rétrospectivement, le court-métrage face à Fatalis était déjà un bon signe dans cette direction. Tout cela laisse penser que l'histoire menée par Charlie Wen pourrait enfin pleinement prendre son envol. Quoi qu'il en soit, plusieurs détails ont évidemment attiré l'attention, dont certains ont beaucoup fait parler avant d'être clarifiés par la fin de l'évènement Remix : la conclusion et le lancement de la saison.

Pour commencer, il est fait mention de la Réalité 783 avant de nous montrer un plan large de la nouvelle carte du Battle Royale répondant au nom de code Hermes. Ce simple détail a une importance énorme, car jusqu'à la fin du Chapitre 4, nos parties se déroulaient exclusivement dans la Réalité Zéro, que ce soit sur Athena (C1), à travers les îles superposées qu'étaient Apollo (C2) et Arthemis (C3) situées à l'intérieur d'une gigantesque bulle qui a éclaté lors de Fracture, puis enfin sur Asteria (C4) à la suite de la Fusion Zéro ayant amalgamé des morceaux de différentes réalités. Sauf qu'après la Saison OG et le Big Bang, tout a changé et il n'a jamais été précisé où se situait Helios (C5) au sein de l'Omnivers. La seule chose certaine, c'est que d'autres îles y existent, dont celle d'où est venu le Gang des friches (C5S3). En attendant d'éventuelles précisions au sein du lore, c'est donc tout de même officiellement la première carte de jeu qui est confirmée comme n'étant pas située dans la Réalité Zéro. Et forcément, cela pose d'autant plus la question de la Boucle qui justifiait les parties avec la tempête et compagnie, mais il s'agit là d'un problème encore plus vieux et qui n'a toujours pas été expliqué puisqu'elle n'a plus été mentionnée. Au pire, il faut juste voir cela comme étant nécessaire au gameplay, mais n'existant plus vraiment, bien que nous soyons toujours désigné comme un Boucleur (Looper).



Ensuite, difficile de passer à côté de la faille s'ouvrant brusquement dans l'espace, avec son fond violet, qui expulse donc un fragment du Point Zéro venant s'écraser sur Hermes. Il va sans dire qu'il aura une importance dans le récit et que nous finirons par en croiser d'autres au fil des saisons voire chapitres, puisque nous l'avons fait exploser lors du Big Bang. Sa chute provoque une onde de choc activant les portails façon kintsugi en forme de dragon, permettant aux démons de revenir du Royaume spirituel. En plus de la ravissante Rose de nuit, qui fait office de méchante principale dans cette vidéo avec son style alternatif tactique, et du géant Shogun X, d'autres ombres sont visibles, dont une ressemblant au Seigneur d'obsidienne sorti en juillet dernier, tandis que celle à ses côtés est clairement Azuki (C3S1).

La majeure partie de l'action nous montre ensuite Rose de nuit se faisant poursuivre par Hope lame de l'ombre et son nouvel allié Kendo dans les rues de Seaport City, avec de nombreux caméos de personnages secondaires au passage (Pilepois, Pantin, Jing, P'tit Cornet...) et de certains autres protagonistes inclus dans le Passe de combat comme Nyanja et Baymax samouraï. Cela donne lieu à un plan hilarant avec Poiscaille se retrouvant sur la table de l'équivalent local du Boss Burger (Boss Sushi ?), couteau à la main.

Juste après ça, nous retrouvons sur la barque devant la Grande tortue (Henry, de son surnom) deux personnages incontournables du jeu en train de passer un moment au calme, Banane et Jones. Mais pour le coup, il y a de quoi être perdu, puisque nous avons vu ce dernier avec sa skin Jones Vengeur (C5S1) à la fin de l'évènement aux côtés de Hope et qu'il la conserve en tant que PNJ actuellement. Sauf que là, c'est son apparence Jonesy Numéro Deux qui est utilisée, un Snapshot que semble apprécier Epic Games lorsqu'il veut montrer le personnage sans que cela touche au scénario. C'était déjà le cas dans la bande-annonce de la Saison : Original, alors qu'il était en Agent Jones (style Bond 42) juste avant (C4S4). D'ailleurs, dans le teaser pour Fortnite OG qui était visible dans le lobby du concert, ce sont les deux compères qui étaient également à l'honneur. C'est certes du détail, mais il est bon de le souligner.



La vidéo s'achève alors que Hope et Kendo réussisse à rattraper la fuyarde devant l'un des portails, d'où sort Shogun X, donnant lieu à un début d'escarmouche. Enfin, notez que sa description est la suivante :

Vous avez été éveillés pour terrasser les démons.

Découvrez un monde de magie et de mystère.

Accomplissez votre propre destinée.

En anglais, le terme est awaken, sans doute encore plus parlant. Cela semble coller à notre interprétation que le Chapitre 2 : Remix n'était qu'un rêve lucide dont nous avons finalement été extirpés, surtout que la zone où nous avons atterri sous forme de papillon ressemble sensiblement à celle qu'il y avait durant le concert Rift Tour featuring Ariana Grande, un évènement sous forme de concert orchestré par l'Ultime Réalité (The Last Reality) pour scanner nos souvenirs... Coïncidence ? Nous ne pensons pas, mais wait & see.

