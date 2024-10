MAJ Fortnite : un mini-évènement fatal avec Doom prévu ce samedi !

Depuis le lancement du Chapitre 5 de Fortnite, Epic Games a mis en place plusieurs éléments narratifs tournant autour de la Boîte de Pandore. Subversion avait introduit le personnage de Hope et sa sœur Valeria qui cherchait justement cet artefact, en plus de remettre Jones en avant, cette fois davantage en tant que mentor comme nous avons pu le voir récemment. Chaque saison a eu droit à son mini-évènement se déroulant directement dans le Battle Royale, ce qui est clairement loin d'être pratique lorsque les autres joueurs ne sont pas civilisés ou que la partie est déjà bien trop entamée lorsqu'ils surviennent. Pour autant, la firme a persisté dans sa démarche. Dernièrement, avant le lancement de la Saison 4 Jugement fatal, le pipeline reliant Redline Rig à Brutal Breachhead a donc explosé sous l'impulsion du mystérieux Vagabond, qui n'était autre que Victor von Doom aka Fatalis, faisant réapparaître la Boîte de Pandore. Ce dernier a ensuite assimilé ses pouvoirs, mais devait reforger une armure afin de les canaliser (la skin Armure pandorienne), et pris le contrôle de l'île. Depuis, nous avons donc une lutte entre les héros Marvel et les forces de Doom, qui a culminé dans le mode temporaire Affrontement fatal dans lequel chaque camp tentait de mettre la main sur des reliques arcaniques, qualifiées de fragments de la Boîte de Pandore. Pour autant, nous ne combattions que des Doombots et les acolytes de l'antagoniste... Jusqu'à aujourd'hui !

Près de Reckless Railways, Iron Man a installé un dispositif depuis la mise à jour 31.30 du 1er octobre, sur lequel un compte à rebours pointait vers ce samedi 5 octobre à 20h00. C'est donc un nouveau mini-évènement qui va avoir lieu ce soir et qui une fois de plus sera accessible dans une partie normale et ne devrait donc pas durer bien longtemps. Il va donc falloir croiser les doigts pour pouvoir y participer sans souci, à moins d'avoir accès à un serveur privé. Une notification en jeu nous promet l'arrivée du chaos et un teaser a été diffusé, dans lequel nous entendons des pas lourds, alors que plusieurs personnages sont à terre. Nous savons déjà que le fond d'écran avec le Doom qui semblait être géant devrait être la récompense de la quête Se rallier à Hope. C'est donc à priori un problème de taille qui va faire son apparition ! La vidéo suggère également le fait qu'une cinématique sera diffusée, reste à voir si ce sera en pleine partie ou dans le menu par la suite.

Notez que Bananeverine propose actuellement une quête permettant de gagner un niveau en inspectant les balises près du compte à rebours.

Mise à jour : c'était court, mais la cinématique à revoir ci-dessous est pour le moins épique. Après une heure durant laquelle les balises se sont activées tour à tour, Fatalis a donc montré qui est le boss ! La nouvelle quête consiste à lui infliger des dégâts ou à un Fatalibot. Doom est désormais présent au centre de l'île durant chaque match et doit être blessé collectivement par l'ensemble des joueurs jusqu'à ce qu'il meure, à l'instar des PV de la Boîte de Pandore en son temps.

Mise à jour (21h00) : en moins d'une heure, les millions de joueurs connectés ont déjà tué Doom. Il ne fallait clairement pas être en retard sur ce coup...

