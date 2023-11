Fortnite OG : les saisons passées sont de retour pour revivre la nostalgie du Chapitre 1 !

La Saison 4 Dernière danse du Chapitre 4 de Fortnite s'est conclue et, au lieu de nous proposer une Saison 5 au sens traditionnel du terme, Epic Games va temporairement jouer sur la nostalgie de sa communauté grâce à la courte Saison : Original. C'est donc un retour temporel en 2018 durant le Chapitre 1 qui nous est proposé, avec pour le coup des zones appréciées des joueurs, dont Tilted Towers comme nous l'avons vu hier. Et comme le voulaient les leaks, ce sont bien les Saisons 5 à X de l'époque qui vont successivement être à l'honneur, et ce de manière hebdomadaire pendant seulement un mois. Fortnite OG sera en effet très court, se terminant le 3 décembre 2023 à 4h00 selon la FAQ de son Passe Original, un Battle Pass dont vous pouvez retrouver tous les détails en page suivante et qui marque le retour des Étoiles de combat. En revanche, malgré la durée plus courte de cette saison, le prix est toujours le même, demandant de dépenser 950 V-Bucks... La boutique va de son côté faire revenir certains éléments cosmétiques classiques, avec une nouvelle sélection chaque jour à 1h00. Autant dire qu'Epic Games ne perd pas le nord.

Des lieux et objets connus et appréciés vont donc se succéder dans les prochaines semaines et vous pouvez retrouver le planning prévu ci-dessous.

Déplacez-vous et passez à l'attaque ! Frappez avec le X-4 Aquilon comme le Sergent Frimas et lancez vos équipiers avec le canon de pirate .

D'autres objets seront réintroduits (et déterrés) pendant la mise à jour 27.10, y compris le piège à fléchettes, l'objet de redéploiement du planeur et le trésor enterré . Remarque : le piège à fléchettes n'est pas disponible dans Zéro construction.

Après les congeleurs, c'est l'environnement glacial de Frosty Flights qui a été ajouté pour les Saisons 7 et 8. Des camps de pirates sont apparus sur l'île suite aux températures polaires et différents objets de pirates étaient disponibles sur la carte.

CORRECTIF DU 16 NOVEMBRE DE LA MISE À JOUR 27.10 - SAISONS 7 ET 8 : FROID ET TRÉSORS

Préparez-vous à plonger à nouveau au cœur des ombres ! Grâce au correctif du 9 novembre de la mise à jour 27.00, faites peur à vos adversaires avec des armes de la Saison 6. Amusez-vous également avec le quad à réaction, la tourelle déployable et bien plus !

Saison 5, la saison où les mondes se sont entrechoqués... et où les joueurs ont découvert la voiturette tout-terrain ! Retrouvez les armes, les pièges et les véhicules de la Saison 5.

Redécouvrez l'île où tout a commencé dans Fortnite Battle Royale Chapitre 4 : Original. Tout au long de la saison, chaque mise à jour majeure fait revivre un moment du passé de Fortnite, depuis le Chapitre 1 - Saison 5. Retrouvez les chariots de supermarché, les voiturettes tout-terrain, le fusil d'assaut, le fusil à pompe spécialisé et bien plus dans Battle Royale et Zéro construction !

Le contenu classé a également été actualisé. Vous pouvez en retrouver les principaux détails ci-dessous, ainsi qu'au sujet de la distribution d'une musique pour le lobby.

CHAPITRE 4 - SAISON FORTNITE ORIGINAL CLASSÉ

Bienvenue dans la saison Fortnite Original classé du Chapitre 4 ! Comme pour chaque nouvelle saison, le rang de tous les joueurs a été réinitialisé pour un nouveau départ.

Vous devrez également faire une partie classée de Battle Royale ou de Zéro construction lors de la saison Fortnite Original pour découvrir votre rang dans le mode concerné. Vos performances dans votre première partie classée de Battle Royale et de Zéro construction ne déterminent pas votre rang de départ. Cette première partie sert simplement à révéler votre rang, dont la progression est ensuite actualisée en fonction de vos performances dans la partie.

TEST DU MATCHMAKING CLASSÉ

Pour les rangs plus élevés, le matchmaking sera probablement un peu plus long que pour les rangs inférieurs. Récemment, nous avons commencé un test pour vous aider à trouver des parties plus rapidement en classé. En particulier, les salons de plus de 80 joueurs lanceront la partie si la recherche de joueurs prend trop longtemps. Nous surveillons ce test et ajusterons peut-être le seuil de joueurs et le temps passé avant le lancement d'une partie.

L'autre but de ce test est de proposer des parties plus équilibrées pour les joueurs de haut niveau en resserrant l'écart de rang entre les joueurs pouvant rejoindre la même partie.

PROGRESSION DE RANG PLUS RAPIDE DANS FORTNITE ORIGINAL

Fortnite Original sera une saison plus courte et la progression sera donc plus rapide aux rangs intermédiaires et supérieurs. Les joueurs seront moins pénalisés après avoir été éliminés en début de partie et leur barre de progression se remplira un peu plus rapidement. Objectif Unreal !

De plus, nous avons rendu la progression plus rapide pour les joueurs de rang Bronze pour que les amis de rang différent qui jouent ensemble aient une progression plus régulière.

RÉCOMPENSE CLASSÉE NOSTALGIQUE

Quand vous sautez du bus de combat dans une partie classée, vous recevez une quête urgente classée. En accomplissant un certain nombre de quêtes urgentes classées, vous déverrouillez des récompenses dans le jeu ! Déverrouillez l'accessoire de dos Plaques de classement inspiré par le Chapitre 1 en accomplissant une quête urgente classée pendant Fortnite Original.

Les Plaques de classement prennent la couleur du plus haut rang que vous avez atteint pendant cette saison. Vous êtes fier de votre rang ? Affichez-le pendant cette saison et après !

COMPÉTITION CLASSIQUE

Un retour aux sources ne signifie pas un retour en arrière pour les compétitions. Découvrez les compétitions disponibles pendant Fortnite Original, y compris les Coupes classées, dans notre article sur les compétitions de Fortnite Original !

L'Aérotrancheur compétitif et le Parapluie compétitif, les planeurs à obtenir avec les Coupes classées.

Remarque : toutes les fonctionnalités de Fortnite Original ne seront pas disponibles en tournoi. Voici certaines des fonctionnalités qui ne seront pas disponibles en tournoi :

Lance-grenades ;

Lance-roquettes ;

Quadrilanceur ;

Grenade ;

Grenade à onde de choc ;

Lance-grenades de proximité ;

Explosif télécommandé ;

Frappe aérienne ;

Faille à débris ;

Inverseur de tempête ;

X-4 Aquilon.

MUSIQUE DU SALON RE-ORIGINAL DE METRO BOOMIN ET CRÉATION DE CONTENU

Remontez le temps en musique avec Metro Boomin. Rendez-vous dans votre casier pour obtenir la musique du salon Re-Original gratuite et célébrer Fortnite Original.

Les créateurs de contenu du programme Soutenez un créateur pourront héberger du contenu contenant cette musique du salon sur YouTube et le monétiser pendant sept jours à partir du 3 novembre à 12h00 (CET). Pendant ces sept jours, vous ne devriez pas recevoir d'avertissement de suppression. Plus d'informations :

Pour monétiser leur contenu contenant la musique du salon, les membres du programme doivent associer leurs comptes YouTube et Soutenez un créateur.

IMPORTANT : assurez-vous de rendre votre contenu public ou non répertorié lors de sa publication sur YouTube. Si vous publiez votre vidéo en privé, vous pourriez recevoir une revendication de monétisation.

: assurez-vous de rendre votre contenu public ou non répertorié lors de sa publication sur YouTube. Si vous publiez votre vidéo en privé, vous pourriez recevoir une revendication de monétisation. En ce qui concerne le contenu sur d'autres plateformes, veuillez vous référer aux instructions fournies par la plateforme concernée.

Vous ne faites pas partie du programme Soutenez un créateur ? Vous pourrez tout de même partager vos expériences contenant la musique du salon, mais vous ne pourrez pas monétiser ce contenu sur YouTube.

Remarque : pour les créateurs qui souhaitent diffuser du contenu contenant la musique du salon sur Twitch, nous ne sommes pas en mesure d'empêcher le signalement de votre vidéo à la demande par les systèmes de détection des droits d'auteur tiers. Le meilleur conseil que nous pouvons vous donner est de désactiver les rediffusions et les clips afin d'éviter les revendications de droits d'auteur ou les suppressions.