Fortnite : la prochaine saison datée, ce sera un véritable retour aux sources

L'un des principaux soucis des jeux service pour les joueurs qui les prennent en cours de route ou les nostalgiques, c'est bien souvent de ne pas pouvoir accéder à d'anciens contenus qui ont été supprimés pour être remplacés par de nouveaux, notamment lorsqu'il est question de saisons et d'un système de Battle Pass. Fortnite est évidemment bien connu pour cela et peut être considéré comme un pionnier dans le domaine des GaaS aux côtés de GTA Online, en mettant de côté les MMORPG. En parlant du jeu d'Epic Games, il en est actuellement à son Chapitre 4 - Saison 4 intitulé Dernière danse, qui approche de sa conclusion. Que de chemin depuis le 26 octobre 2017 ! La suite a déjà été teasée récemment et le studio vient de confirmer une bonne fois pour toutes ce qui approche, à savoir le retour du Chapitre 1 !

Rien de tel qu'un retour aux sources pour satisfaire les plus anciens de la communauté et celui-ci s'effectuera la semaine prochaine, le vendredi 3 novembre 2023. Cette « nouvelle » saison ne sera évidemment pas une simple redite et voici tout ce qu'il faut savoir au sujet de son teasing actuellement.

Pour commencer, un colis destiné à certains créateurs de contenu comme Salvatretzzo contenait un disque vinyle sur lequel a été gravé la carte de l'île du Chapitre 1 - Saison 5, jouant le thème de l'ancien écran de démarrage comme montré par la streameuse Snail, mais aussi des pin's représentant du contenu s'étalant de cette dernière à la Saison X.

Detrás del vinyl se encuentra el mapa del capítulo 1. Estoy revisando cada detalle para confirmar la versión del mapa.#Fortnite pic.twitter.com/pzT9UbgsCg — Salvatretzzo (@_salvatretzzo) October 20, 2023

Fortnite: ¿Dónde caemos?



Epic me ha enviado un paquete con altas referencias al capítulo 1.



- Mi reacción a una tienda de Halloween en 2018.



- Pines de la temporada 5 a la X.



- Un ping "OG".



- Un vinilo con la música OG.



Sin duda, viajaremos al pasado con la máquina de Kado pic.twitter.com/wxG7kdwIvG — Salvatretzzo (@_salvatretzzo) October 20, 2023

Les écrans géants de Méga City ont également diffusé en jeu la musique de l'ancien lobby. Sur la carte de l'île, la machine à voyager dans le temps de Kado Thorne a été utilisée pour ramener certains objets du passé par l'Agent Jones datant du 12 juillet 2018, soit au lancement de la Saison 5 de l'époque. Le vice-président d'Epic Games Mark Rein a de son côté déclaré que le mot-clé de la prochaine saison est « rewind ».

À en croire le leaker HYPEX, la machine à voyager dans le temps va être brisée, entraînant le retour successif pendant un mois des cartes et armes du Chapitre 1 - Saison 5 à la Saison X jusqu'au fameux évènement du trou noir avec la Fin, avant que le Chapitre 5 ne soit lancé. Évidemment, il faut prendre cela avec des pincettes tant que tout n'est pas confirmé, mais c'est bien partie pour. Si cela s'avère, le Chapitre 4 n'aura lui aussi duré qu'un an, lancé en décembre 2022.

