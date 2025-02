Fortnite : un mini-évènement pour clôturer la Saison 1 du Chapitre 6 à vivre ce samedi soir, bas les masques !

Les changements depuis la mise à jour 33.30





Il reste désormais moins d'une semaine avant la conclusion de la Saison 1 : Chasseurs de démons du Chapitre 6 de Fortnite Battle Royale le vendredi 21 février à 8h00. La mise à jour 33.30 était ainsi la dernière d'envergure avant cette date (un patch de 1,7 Go est paru depuis) et n'a pas seulement servi à implémenter la Saison 2 du Chapitre 1 de Fortnite OG. En effet, plusieurs changements ont encore eu lieu sur Oninoshima. À la suite des dégâts provoqués par Godzilla, qui avait en grande partie détruit le pont de Shining Span, alors rebaptisé Shattered Span, des travaux de reconstruction ont débuté ! L'initiative supervisée par les robots U2.0 est pour le moins surprenante puisque nous avons surtout l'habitude de voir davantage de destruction et autres transformations radicales du paysage. Plus généralement, toute trace du MonsterVerse a désormais disparu. Toujours sur une note positive, Ryûji a réussi sa mission puisque la Grande tortue a enfin retrouvé son amour perdu. Les deux se situent dans la baie de Hopeful Heights, reliées par une tyrolienne. Et pour bien marquer la distinction entre elles, la demoiselle a des cerisiers en fleur sur son dos. La quête nécessitant de retirer des épines reste active si jamais vous ne l'avez pas encore effectuée et peut être répétée à chaque partie.

Biscotto s'est lui déplacé à Masked Meadows, donnant lieu à une mission du même acabit demandant d'éliminer quelques démons (non sans grabuge les premiers jours lorsqu'une bonne partie des joueurs s'entretuait en même temps dans la ville). Si le gain d'un niveau en récompense est unique, il est possible de réaliser l'objectif de multiples fois et ainsi faire apparaître un coffre rare. Toujours dans cette zone, c'est donc Daigo qui nous intéresse à présent, car il a été retiré de la Collection lundi, tout en restant présent sur place pour permettre aux joueurs de compléter certaines quêtes. Pour autant, il semble posséder le don d'ubiquité...

Enfin, un PNJ dont la présence ne colle pas vraiment à la thématique actuelle est apparu, la bien nommée Pépite, qui est d'ailleurs liée à de nouvelles quêtes d'aptitude pour les snipers (le Fusil à répétition explosif). Nous en reparlerons, car sa présence n'est pas anodine. Notez que la skin Azuki a elle eu droit à un sixième style nommé Nishikigoi. Ses possesseurs sont décidément chanceux.

Résumé de l'intrigue de la Saison 1 : Chasseurs de démons





Avant de rentrer davantage dans les détails, sachez que la « fin » du récit saisonnier a été ajoutée, menant à une révélation tout ce qu'il y a de plus banal en confirmant simplement que la comète tombée sur l'île au cours de la cinématique ayant introduit la Réalité 783 était bel et bien un fragment du Point Zéro. Nous en avions hélas déjà eu la preuve via le nom d'un fichier et il s'agissait d'une grosse hypothèse effectuée par la communauté dès l'évènement Remix : la conclusion. Fort heureusement, ce n'était pas le seul élément de l'intrigue distillée au cours de ces derniers mois, mais il y a de quoi être confus avec les rares miettes qui ont été proposées en trois mois. Pour commencer, Hope et Jones sont venus dans cette réalité afin de trouver un pouvoir du même genre que celui de la Boîte de Pandore. À l'heure actuelle, aucun détail supplémentaire n'a fait avancer ce fil rouge qui devrait se poursuivre tout au long du Chapitre 6, même si Kendo a suggéré que cela puisse être directement lié à la magie.

Cette Saison 1 a également mis en scène une fratrie pour le moins singulière : Kendo, Daigo et Jade. Alors que la magie a fait son retour sur Oninoshima suite à la chute de cette comète, déséquilibrant son écosystème et faisant apparaître les Esprits, les portails vers le Monde des âmes ont été réactivés, d'où émergent les démons. Dans un premier temps, nous avons donc enquêté sur le phénomène pour le compte de Kendo et Hope. Peu de temps après, Jade a disparu alors qu'elle se renseignait sur l'afflux de démons. Étrangement, nous avons alors appris qu'elle est devenue prisonnière du Monde des âmes, quand bien même aucun être humain n'est censé pouvoir y pénétrer. Daigo a alors mentionné le fait qu'elle avait été maudite par les démons et que pour la protéger il lui avait donné un masque, sauf que cela a empiré la situation, mais nous ne savons pas réellement ce qu'il s'est passé. Si nous en croyons l'illustration dans son repaire, il s'agirait du même masque de pouvoir géant présent dans la vitrine de sa boutique, sur lequel Kendo nous a mis en garde en disant qu'il ne doit pas être réparé.

La comète a ensuite été le centre d'attention, les protagonistes pensant qu'elle pourrait aider à sauver Jade... sauf qu'elle n'était plus présente dans son cratère (dès le début de la saison, elle n'était pas là, mais passons...). Nous avons alors réuni trois de ses fragments, puis appris que les démons l'avaient emporté dans le Monde des âmes. Décidément... Dans le même temps, il a fallu combattre la Rose de nuit au Demon's Dojo afin de temporairement dissiper sa malédiction, elle qui est manipulée par un masque géant, lui-même contrôlé par un puissant démon. Une fois fait, nous avons pu utiliser la Forge spirituelle pour créer des lames à partir des morceaux de la comète et lui avons remis. Et c'est à Daigo qu'elle les a ensuite données.

Enfin, depuis la dernière mise à jour, les cages dans son repaire contiennent de pauvres petits Esprits qu'il a capturés, créant au passage un clin d'œil (involontaire ?) à Luma de Super Mario Bros. Le Film. Ces créatures servent alimenter une machine servant à la création de masques grâce à de la magie noire. Vous remarquerez également que ceux accrochés à l'intérieur de cette cachette sont portés par Haruka, la skin du Club de Fortnite de février. Oui, tout est lié.

Mini-évènement : le sauvetage de Jade





Mais que prépare Daigo ? Eh bien, nous pouvons dire qu'il est désormais dans sa bulle, littéralement, assis en tailleur au sud de Warrior's Watch, devant le portail géant, qui a progressivement été dégelé. Devant lui se trouvent six masques (trois dorés et autant d'argentés) qui ont progressivement été connectés au Monde des âmes à raison d’un par soir depuis lundi. Cela nous mène à ce samedi 15 février à 21h30 pour être précis, puisque depuis jeudi, de l'équipement avec un compte à rebours a été installé par Hope. Un pilier de lumière émanant du portail a également averti la communauté qu'il fallait venir jeter un œil, ce qui n'a pas arrangé les joueurs comme nous souhaitant profiter des dialogues. En effet, Daigo a eu droit à tout un tas de répliques au fil des jours, avec une réponse classique pour la plupart des skins et d'autres plus intéressantes en incarnant Jade (perçue comme une impostrice), Hope, Kendo, la Rose de nuit, Jones et même le Shogun X de ce que nous avons pu voir (nous n'avons pas la skin). Notez que la glace du portail a fondu en parallèle. Vous pourrez trouver des captures d'écran de ces dialogues en page suivante si vous êtes curieux.

L'attente a également été accompagnée par une mission du récit saisonnier demandant simplement d'aller voir Daigo sur place. Enfin, ce vendredi, il y a même eu l'ajout d'autres décorations, dont des chaises, à croire qu'une telle opération n'est pas seulement un spectacle pour nous. C'est donc d'ici peu que le dénouement de la saison va survenir et rassurez-vous, en plus d'avoir déjà désactivé la construction dans la zone, Epic Games va faire en sorte que nous ne puissions pas y mourir pendant le déroulé de ce mini-évènement.

