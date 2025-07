Clive Barker's Hellraiser Revival : un jeu d'horreur solo ultra gore dévoilé par Saber

Saber Interactive dévoile son nouveau jeu d'horreur





Saber Interactive nous avait donné rendez-vous aujourd'hui pour découvrir son nouveau jeu. Le studio avait lancé un teasing avec une vidéo énigmatique, mais les fans d'horreur avaient rapidement trouvé des indices liés à la franchise Hellraiser. Cette après-midi, le développeur a officialisé ce jeu.

Hellraiser: Revival sera un jeu d'horreur solo !





Saber Interactive dévoile Clive Barker's Hellraiser: Revival, un jeu d'horreur solo à la première personne. Eh non, pas de multijoueur au gameplay asymétrique ici, le studio reprend les codes de Jurassic Park: Survival (qui se fait toujours attendre) et nous proposera un jeu d'horreur et d'action. Le titre permettra d'incarner Aiden, qui utilise cube-puzzle pour aider sa petite amie Sunny, prisonnière du Labyrinthe.

Un jeu canonique avec des nouveautés





Hellraiser: Revival fera partie du canon de la saga, mais apportera son lot de nouveauté, comme la Configuration Originelle, une boîte inédite. Cette dernière nous octroiera des pouvoirs pour survivre face à Pinhead et aux autres Cénobites. Cerise sur le gâteau, Doug Bradley prêtera sa voix à Pinhead, 20 ans après avoir abandonné le rôle. La première vidéo dévoile quelques extraits de gameplay, ce sera évidemment très gore !

Un nouveau chapitre officiel de Hellraiser - Déclenchez par accident le rituel de Pinhead qui fera déferler douleur et plaisir comme jamais auparavant.

Domptez les pouvoirs du Cube - Combinez le potentiel unique et infernal de la Configuration à un arsenal d'armes d'ici-bas pour briser les os et écorcher la chair de vos ennemis masochistes, leur infligeant douleur - et plaisir ?

Combattez des ennemis contre nature - Affrontez les pauvres bougres, les déviants et les dévots de l'enfer, jusqu'aux prêtres les plus démoniaques, dans ce jeu d'horreur et de survie narratif.

Quand sortira Hellraiser: Revival ?





Hellraiser: Revival sera édité par Boss Team Games, comme Evil Dead: The Game. Aucune date de sortie n'a été dévoilée pour le moment, le titre est attendu sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Des éditions physiques ont également été annoncées sur consoles, avec notamment Genesis Collector's Edition rajoutant un booster de cartes à échanger et une réplique du puzzle en Configuration des Lamentations ou Originelle avec des LED. Enfin, une Leviathan/Cenobite Collector's Edition inclura un artbook, la bande originale numérique, des pin's, une affiche, un booster de cartes, un print, une boîte collector et surtout une statuette des Cénobites avec le cube. Des éditions pour l'instant uniquement proposées sur la boutique de Boss Team Games.

Vous pouvez retrouver des images du jeu sur la seconde page, ainsi que le livre Hellraiser (The Hellbound Heart) de Clive Barker à 6,90 € sur Amazon, Fnac et Leclerc.