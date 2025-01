Fortnite Festival : un mode de jeu convivial dévoilé et la vedette de la Saison 7 teasée, ce sera une véritable DIVA virtuelle !

Maintenant que la Fête hivernale 2024 est terminée, ce sont les nouveautés de la future mise à jour 33.20 qui nous intéressent, à commencer par la Saison 7 de Fortnite Festival. C'est en effet le mardi 14 janvier 2025 que prendra fin la Saison 6 mettant en vedette Snoop Dogg, qui a vraiment été omniprésent au cours du Chapitre 2 : Remix, jusqu'à l'évènement Remix : la conclusion et était encore là pour Noël avec une skin offerte pour l'occasion. Eh bien, avant de laisser sa place, nous le retrouvons dans une nouvelle vidéo servant à introduire l'une des prochaines nouveautés : un mode multijoueur en local.

Le montage n'est pas sans faire penser à ce que peut parfois proposer Nintendo, mais la Switch n'est ici pas concernée, puisque la possibilité de s'amuser jusqu'à quatre dans son salon sur la scène principale de Fortnite Festival ne sera proposée que sur PlayStation et Xbox. Évidemment, il n'y aura pas besoin d'un instrument et l'interface rapidement visible ressemblera à ce qu'il y avait dans les Rock Band, pour rappel eux aussi développés par Harmonix.

Un teaser de la nouvelle scène peut aussi être aperçu, proposant une ambiance néon avec du bleu et violet qui s'accorderont bien avec la vedette de cette Saison 7. Fortement demandée par une partie des joueurs, c'est bel et bien la diva virtuelle et Vocaloid Hatsune Miku qui va s'inviter dans le métavers d'Epic Games ! Avec un Chapitre 6 et sa Saison 1 : Chasseurs de démons nous ayant transportés sur l'île d'Oninoshima aux fortes inspirations japonaises, c'est évidemment l'occasion parfaite pour ce type de collaboration. Un premier teaser était présent dans le Battle Royal depuis la mise à jour 33.11, à savoir la présence de ce qui devrait être son accessoire de dos en divers points de la carte, notamment composé d'un negi (sorte d'oignon japonais).

En plus de cet indice, plusieurs éléments sont cette semaine venus confirmer l'arrivée de Miku, à commencer par une interaction entre le compte Twitter / X officiel de la chanteuse et celui de Fornite Festival, le premier demandant si quelqu'un avait trouvé son sac à dos, tandis que le second déclarant lui garder en coulisses. Cela a été suivi en jeu par l'annonce de la date de lancement que nous connaissions déjà, avec le même schéma de couleurs déjà évoqué. Enfin, hier, nous avons carrément eu droit à un jeu de mots entre le fait que l'icône de la Saison 7 ait leaké et le « leek » (ail des bois dans ce contexte plutôt que poireau).

Avec le fait que le Club de Fortnite donne accès au Passe Musique (et à tous les autres) et donc à la skin associée, les lobbies seront sans doute remplis de la chanteuse la semaine prochaine. À ce sujet, le pack de janvier a donné accès à l'ensemble Durrr Omakase comprenant donc le Durrr Taisho, avec sa délirante tête de sushi, et surtout sa pioche Tige de negi. Elle pourra donc parfaitement faire illusion entre les mains de Miku !

Pour terminer, notez que trois quêtes à la une sont actuellement disponibles, demandant de jouer des chansons des Red Hot Chili Peppers et récompensant de 10 000 EXP chacune.

