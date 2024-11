Fortnite Festival : Snoop Dogg prend également possession de la scène de la Saison 6 avec de légères nouveautés

La mise à jour 32.00 de Fortnite a été riche en nouveautés à la suite de l'évènement Remix : le prélude, introduisant la star internationale Snoop Dogg dans l'écosystème du jeu via un concert à Times Square. Le Chapitre 2 : Remix a donc été lancé avec son île de la Saison 2 : Top Secret de l'époque revisitée, le rappeur ayant notamment investi ce qui était alors l'Agence pour en faire son QG. Qui dit musique implique Fortnite Festival et c'est évidemment lui la star de la Saison 6, comme nous le savions de longue date via la roadmap qui avait fuité, prenant donc la suite de Karol G. Bon, malgré sa présence dans la bande-annonce dédiée à Snoop Dogg et lors de sa prestation scénique, nous doutons que The Next Episode sera présent dans son intégralité dans les semaines à venir en raison de ses célèbres paroles finales « Smoke weed everyday », à moins d'une coupure juste avant. Nous sommes après tout en présence d'une expérience grand public.

En termes de nouveautés, la première est évidemment la modification apportée aux différents Passes, ce qui fait que nous remportons désormais uniquement de l'EXP en jouant à Fortnite Festival. De plus, le Passe Musique a vu son tarif diminuer, passant à 1 400 V-Bucks contre 1 800 V-Bucks auparavant et il ne nécessite même plus de monter sur scène pour être complété, ce qui est un peu dommage il faut bien l'avouer. D'ailleurs, une vingtaine de niveaux suffisent pour en faire le tour, ce qui déjà est le cas de bien des joueurs, alors même qu'il reste deux mois. Il va sans dire que les 1 760 000 EXP nécessaires seront sans doute revus à la hausse pour la Saison 7. Outre s'ambiancer sur des morceaux qui nous plaisent et pour le gameplay, il n'y a aucune autre raison de jouer puisque les Bracelets et récompenses d'Intensification n'existent plus. Enfin, aucun instrument ne dispose de styles alternatifs à débloquer.

À part ça, il y a tout de même de légères améliorations plutôt bienvenues, dont vous trouverez le détail ci-dessous. Notez que la skin LBC 1993 fait référence aux Lakers, son style alternatif avec le n°24 rendant hommage à Kobe Bryant.

Snoop Dogg est dans la place ! Avec plus de 35 millions d'albums vendus dans le monde entier, Snoop Dogg est une véritable icône du rap et du hip-hop à l'international. Aujourd'hui, il est à l'affiche de la Saison 6 de Fortnite Festival. Ça envoie du son, là-dedans ! La Saison 6 arrive le 2 novembre avec la mise à jour 32.00 et prend fin le 14 janvier 2025 à 6h00 (CET). LE PASSE FESTIVAL ÉVOLUE EN PASSE MUSIQUE Soyez détendus avec les instruments Snoop Dogg et la tenue Snoop Dogg LBC 1993 du Passe Musique. Vous pouvez progresser dans le Passe Musique avec de l'EXP de n'importe quelle expérience Fortnite et pas seulement celle de Fortnite Festival. Ce qui vous donne l'occasion de déverrouiller des instruments, des auras et bien plus de récompenses de diverses manières pour les utiliser sur scène ! Consultez cet article de blog pour en savoir plus : Avancez en même temps dans vos Passes de Fortnite. Le Passe Musique dispose d'une voie gratuite et d'une voie bonus disponible pour 1 400 V-Bucks. Récompenses gratuites Ajoutez une dose de bling-bling à vos meilleurs solos. Le Flux argenté est la dernière récompense de la voie des récompenses gratuites, une forme parfaitement polie pour un style en perpétuel changement ! Allez, on monte le son : le Passe Musique comprend de nouvelles pistes musicales ! Epic Games - Spies (Marshmello Remix)

Epic Games - Magenta Ride

Epic Games - Larry’s Place

Epic Games - Turn Up Si vous possédez déjà la musique de salon Turn up dans votre casier avant la sortie de la Saison 6 de Fortnite Festival, vous recevrez un remboursement en V-Bucks d'une valeur égale à celle d'achat. Vous recevrez également la version piste musicale ! Snoop Dogg sans diamant ? Impensable. Pour briller au sens propre, l'aura Éclats de diamant est là. Et n'oubliez pas de fêter votre présence sur scène avec les feux d'artifice de l'aura Bouquet final. Vous ne risquez sûrement pas de provoquer un incendie. Ces feux d'artifice encourageront peut-être Snoop Dogg à vous montrer sa nouvelle figure avec l'emote Surf sur micro. Laissez-vous porter par la musique ! Récompenses bonus Récupérez le Passe Musique pour 1 400 V-Bucks et accédez aux instruments de Snoop Dogg et aux autres récompenses déverrouillables ! Vous recevrez automatiquement la tenue Snoop Dogg LBC 1993 lorsque vous achetez le Passe Musique. Rapportez un peu de côte ouest sur la scène principale, la scène d'impro et la scène Royale. Ou lâchez le chien dans n'importe quelle autre expérience de Fortnite ! Avec le micro Pièce maîtresse, le boss, c'est vous. Adoptez le style West Coast avec une touche de funk grâce à la guitare G-Funk 1993, ou inventez vos rythmes persos sur la batterie Kit de Snoop, la dernière récompense de la voie bonus. Et pour parler musique, la programmation de Fortnite Festival accueille des sons tout frais par de grands noms du hip-hop. Vous pouvez déverrouiller la piste musicale Young, Wild & Free par Snoop Dogg, Wiz Khalifa et Bruno Mars dans les dernières récompenses du Passe Musique. Et découvrez ces autres pistes musicales dans les récompenses bonus : Soulja Boy Tell 'Em - Crank That (Soulja Boy) ;

; Big Sean - Bounce Back ;

; Juice WRLD - Robbery. Notez bien cela ! Les récompenses de la voie gratuite (y compris la tenue Snoop Dogg LBC 1993) ne sont pas exclusives au Passe. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure. D'AUTRES SURPRISES DE SNOOP VOUS ATTENDENT DANS LA BOUTIQUE ! Snoop Dogg LBC 1993 n'est pas le seul Snoop du coin ! La tenue Snoop Dogg sera disponible dans la boutique pendant toute la saison et elle vous permet de lui donner littéralement une tête de chien. Cette tenue comprend l'accessoire de dos Niche Dogg ! LE PACK D-O-DOUBLE G La tenue Snoop Dogg (et son accessoire de dos Niche Dogg) peut être achetée seule ou dans le pack Snoop Dogg qui sera disponible dans la boutique durant toute la saison. Il contient : La tenue Snoop Dogg - Elle a du chien. Inclut l'accessoire de dos Niche Dogg et une emote de transformation ;

- Elle a du chien. Inclut l'accessoire de dos Niche Dogg et une emote de transformation ; La pioche Pneumatique - Elle ne manque pas d'air ;

- Elle ne manque pas d'air ; Le planeur Vélowrider - Un tricycle très truculent ;

- Un tricycle très truculent ; L'emote Marche de Snoop - J'y vais à mon rythme ;

- J'y vais à mon rythme ; La piste musicale Drop It Like It’s Hot - Elle est bouillante. Vous voulez en voir plus ? La piste musicale Beautiful par Snoop Dogg sera disponible dans la boutique pendant toute la Saison 6! NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET AMÉLIORATIONS En plus du Passe Festival qui devient le Passe Musique et de la progression en EXP qui prend désormais en compte les autres expériences Fortnite, d'autres fonctionnalités ont été ajoutées et d'autres améliorations ont été apportées. LES EMOTES SYNCHRONISÉES AU RYTHME Accompagnez votre musique grâce aux nouvelles emotes synchronisées au rythme, une fonctionnalité qui synchronise les emotes compatibles au rythme des pistes musicales ! Les emotes compatibles porteront l'étiquette En rythme dans votre casier et dans la boutique d'objets. C'est le moment de danser ! UTILISEZ VOS PISTES MUSICALES PRÉFÉRÉES DANS LE SALON ! À partir du 12 novembre, vous pourrez improviser dans le salon en utilisant n'importe laquelle de vos pistes musicales avec vos amis jusqu'à quatre joueurs. Cela fonctionne dans n'importe quel salon de Fortnite sauf ceux Fall Guys et LEGO. Améliorations apportées à la scène principale et à la scène Royale L'interface utilisateur a été améliorée, elle affiche désormais le titre de la chanson en cours, l'artiste, votre progression dans la chanson et vous indique quand vous aurez une pause. Améliorations apportées à la scène Royale Les personnages sont maintenant animés lorsqu'ils lancent des attaques.

Vous pouvez maintenant voter pour la piste à la une à laquelle vous voulez jouer.

Vous pouvez maintenant voir le pourcentage de score de chaque instrument pour chaque chanson, cela peut vous aider à choisir l'instrument qui peut marquer le plus de points ! Autres améliorations Des parties de certaines pistes musicales ont été ajustées : Quavo et Lenny Kravitz - Fly : Batterie ;

- Fly : Batterie ; Linkin Park - Numb : Instrument principal/Instrument principal pro ;

: Instrument principal/Instrument principal pro ; Metallica - One : Instrument principal pro (Difficile).

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

Lire aussi :